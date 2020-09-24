У Луцьку від сьогодні розпочинають капітальний ремонт проспекту Соборності
Сьогодні, 09:33
У Луцьку сьогодні, 31 серпня, розпочинають роботи з ремонту правої частини проспекту Соборності на відрізку від вулиці Чорновола до Єршова.
Про це повідомляє міська рада.
Нагадаємо, у рамках проєкту реконструкції проспекту планують зняти старе асфальтобетонне покриття та покласти нове на площі одного квадратного кілометра, а також облаштувати пішохідні зони, дощову каналізацію, дорожню розмітку та дорожні знаки. Загалом протяжність відрізку, на якому планують капітальний ремонт, складе близько півтора кілометра.
Попереджають, що у зв’язку з початком ремонтних робіт, можливий уповільнений рух транспорту проспектом.
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Про це повідомляє міська рада.
Нагадаємо, у рамках проєкту реконструкції проспекту планують зняти старе асфальтобетонне покриття та покласти нове на площі одного квадратного кілометра, а також облаштувати пішохідні зони, дощову каналізацію, дорожню розмітку та дорожні знаки. Загалом протяжність відрізку, на якому планують капітальний ремонт, складе близько півтора кілометра.
Попереджають, що у зв’язку з початком ремонтних робіт, можливий уповільнений рух транспорту проспектом.
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