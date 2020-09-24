вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку від сьогодні розпочинають капітальний ремонт проспекту Соборності

У Луцьку від сьогодні розпочинають капітальний ремонт проспекту Соборності
У Луцьку сьогодні, 31 серпня, розпочинають роботи з ремонту правої частини проспекту Соборності на відрізку від вулиці Чорновола до Єршова.

Про це повідомляє міська рада.

Нагадаємо, у рамках проєкту реконструкції проспекту планують зняти старе асфальтобетонне покриття та покласти нове на площі одного квадратного кілометра, а також облаштувати пішохідні зони, дощову каналізацію, дорожню розмітку та дорожні знаки. Загалом протяжність відрізку, на якому планують капітальний ремонт, складе близько півтора кілометра.

Попереджають, що у зв’язку з початком ремонтних робіт, можливий уповільнений рух транспорту проспектом.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт дороги, Луцьк, Соборності
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Королівство кривих дзеркал? Інший бік премії «Люди року. Волинь»
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині на дереві повісився молодий хлопець
Сьогодні, 09:49
Щиро розкаявся: волинський лісівник, якого спіймали на хабарі, заплатить чималий штраф
Сьогодні, 09:37
У Луцьку від сьогодні розпочинають капітальний ремонт проспекту Соборності
Сьогодні, 09:33
На Волині за минулу добу – 18 випадків ковіду
Сьогодні, 09:27
Курс валют у Луцьку на 31 серпня
Сьогодні, 09:19
Схожі новини
Повідомили, коли завершать дорожні роботи на проспекті Соборності у Луцьку. ВІДЕО Повідомили, коли завершать дорожні роботи на проспекті Соборності у Луцьку. ВІДЕО
24 вересень, 2020, 20:20
У Луцьку планують відремонтувати проспект Соборності майже за 28 мільйонів У Луцьку планують відремонтувати проспект Соборності майже за 28 мільйонів
29 липень, 15:14
Які дороги Луцької міської громади ремонтують та на якій стадії. ПЕРЕЛІК Які дороги Луцької міської громади ремонтують та на якій стадії. ПЕРЕЛІК
20 липень, 17:05
Медики розповіли про стан 9-річного хлопчика, який травмувався в аварії на Соборності у Луцьку Медики розповіли про стан 9-річного хлопчика, який травмувався в аварії на Соборності у Луцьку
06 липень, 16:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
10-місячний малюк з Волині бореться зі страшною хворобою: рідні благають про допомогу
Сьогодні, 09:54
 0
На Волині на дереві повісився молодий хлопець
Сьогодні, 09:49
 0
Щиро розкаявся: волинський лісівник, якого спіймали на хабарі, заплатить чималий штраф
Сьогодні, 09:37
 0
У Луцьку від сьогодні розпочинають капітальний ремонт проспекту Соборності
Сьогодні, 09:33
 0
На Волині за минулу добу – 18 випадків ковіду
Сьогодні, 09:27
 0
Медіа
відео
1/8