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Instagram закриє доступ до публікацій окремим користувачам

Instagram закриє доступ до публікацій окремим користувачам
Користувачам Instagram пригрозили закрити доступ до публікацій в сервісі в разі відмови від введення особистих даних. Соцмережа почала вимагати ввести свою дату народження.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Verge.

Нову вимогу ввели в 2019 році, але якщо у користувача був створений раніше аккаунт, то він міг обійти цю вимогу. Тепер же компанія вимагає особисту інформацію від кожного, хто заходить в Instagram.

Запит буде з'являтися при кожному відкритті програми. Поки його можна закрити і почати дивитися публікації. Однак з часом Instagram має намір закрити доступ тим, хто так і не вкаже свою дату народження, пише видання.

Компанія пояснює нові вимоги наявністю контенту, який не підходить для неповнолітньої аудиторії.

"Ми хочемо зробити бильше, щоб створити більш безпечний і особистий простір для молоді. Для цього нам потрібно знати, скільки років кожному в Instagram, тому ми почали просити людей поділитися з нами датою народження, якщо вони не зробили цього раніше", - пояснив в Instagram.

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Теги: інстаграм
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