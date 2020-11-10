Волинські рятувальники витягнули з каналу коня, який пробув там три дні. ФОТО
Сьогодні, 17:39
На Волині рятувальники допомогли витягнути коня з меліоративного каналу.
Про це інформують у пресслужбі волинських рятувальників.
1 вересня у селі Топільне Рожищенської громади з меліоративного каналу рятувальники допомогли дістати коня.
Як з'ясувалося, бідолашна тварина провела три дні у водоймі.
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Про це інформують у пресслужбі волинських рятувальників.
1 вересня у селі Топільне Рожищенської громади з меліоративного каналу рятувальники допомогли дістати коня.
Як з'ясувалося, бідолашна тварина провела три дні у водоймі.
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