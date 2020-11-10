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Волинські рятувальники витягнули з каналу коня, який пробув там три дні. ФОТО

Волинські рятувальники витягнули з каналу коня, який пробув там три дні. ФОТО
На Волині рятувальники допомогли витягнути коня з меліоративного каналу.

Про це інформують у пресслужбі волинських рятувальників.

1 вересня у селі Топільне Рожищенської громади з меліоративного каналу рятувальники допомогли дістати коня.

Як з'ясувалося, бідолашна тварина провела три дні у водоймі.
Волинські рятувальники витягнули з каналу коня, який пробув там три дні. ФОТО
Волинські рятувальники витягнули з каналу коня, який пробув там три дні. ФОТО
Волинські рятувальники витягнули з каналу коня, який пробув там три дні. ФОТО

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Теги: ДСНС, кінь
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