Зеленський і Байден провели зустріч у Білому домі

1 вересні зустрівся зу Білому домі. Після коротких заяв журналістам, президенти перейшли до розмови тет-а-тет.Про це повідомила прес-служба ОПУ."Починаємо важливі переговори з Джозефом Байденом. На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства. Дякую президенту США за підтримку територіальної цілісності та допомогу у протидії агресії РФ. Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і НАТО", - написав Зеленський у Twitter.Зустріч розпочалася із заяви Байдена про прихильність США суверенітету України на тлі загрози з боку РФ."Найперше я хотів би подякувати за запрошення. У цей складний для світу момент ви знайшли час для нашої важливої зустрічі. Це говорить про те, що ми справді стратегічні партнери. Дякую за підтримку нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності. Це дуже важливо для нас", – сказав Зеленський.Байден зі свого боку зазначив, що радий вітати президента України в Білому домі, зокрема в Овальному кабінеті. Він зауважив, що в період святкування 30-ї річниці незалежності України партнерство між державами міцніше, ніж будь-коли, й лише посилюватиметься."Україна та США мають спільні цінності. Ми також непохитно віддані досягненню нашої довгострокової мети – щоб Україна була цілісною, вільною й неділимою. США залишаються переконаним прихильником суверенітету, територіальної цілісності України перед лицем російської агресії, і наша підтримка євроатлантичного прагнення України залишається непохитною", – запевнив президент Сполучених Штатів.Він зазначив, що під час сьогоднішніх перемовин обговорюватиметься питання того, як США можуть продовжувати підтримку України у її просуванні щодо впровадження євроатлантичних реформ та інтеграції у Європу.За словами Зеленського, вкрай важливим питанням є енергетична безпека. Він планує обговорити з Байденом питання енергетичної безпеки України та Європи у зв’язку з реалізацією проєкту "Північний потік – 2".Зеленський також має намір обговорити з президентом США бачення ролі України в НАТО та термінів інтеграції України до Альянсу.Згодом Зеленський нагадав про війну на Донбасі."Ми втратили 15 тис. кращих людей. Зранку передали вашій команді, пане президенте, список усіх полонених в Україні. Деякі перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, у тимчасово окупованому Криму, у Росії, в Москві, їх близько 450 осіб. Яку роль, яку допомогу можуть надати США в цьому питанні?" – сказав Володимир Зеленський.Також президент України подякував Байдену за надання 2 млн доз вакцин проти COVID-19.Байден наголосив, що США надають Україні новий пакет безпекової допомоги на суму $60 млн."Ми також ведемо новий діалог з питань енергетики та клімату щодо надання допомоги Україні. Водночас ми підтримуємо Україну щодо її кліматичних цілей", – сказав він.Також, за словами президента США, під час зустрічі з українським колегою порушуватиметься питання протидії пандемії COVID-19."США через COVAX надали Україні 2,2 млн доз вакцин, і ми продовжуватимемо роботу в цьому напрямку", – наголосив він.Байден також висловив сподівання, що він зможе знову відвідати Україну.Крім того, була оприлюднена спільна заява двох держав щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки. В ній, зокрема, йдеться про надання Україні бронебійних систем Javelin.