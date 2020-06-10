На волинській митниці затримали вантажівку з понад 20 тоннами сала. ФОТО

На митному посту «Ягодин» Волинської митниці виявили понад 21 тонну м'ясопродукції, котру намагались завезти за підробними документами.Про це інформує пресслужба Волинської митниці.Прямуючи з Республіки Польща в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці заїхав вантажний транспортний засіб «Volvo». Відповідно до товаросупровідних документів в згаданому автомобілі переміщуються вантаж «Сало свиняче шийне». Країною походження було зазначено Республіку Польща, про що свідчив і наданий ветеринарний сертифікат.В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу, виникли підозри щодо документів на згаданий товар.Отриманим листом від відправника вантажу було підтверджено відправку м'ясопродукції, проте країною походження товару являлась Республіка Франція.Таким чином, керівник підприємства отримувача намагався незаконно перемістити понад 21 тону м'ясопродукції, шляхом подання митному органу документів, що містить неправдиві відомості щодо країни походження товару та відправника.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Працівниками Волинської митниці складено протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вартість 343,7 тисячі гривень вилучено до рішення суду.