Вголос читала Біблію: волинські патрульні завезли 90-річну бабусю додому, бо та не мала грошей
Сьогодні, 15:30
Волинським патрульним сьогодні, 2 вересня, надійшло повідомлення про виявлену жінку похилого віку поблизу одного з магазинів на вулиці Незалежності, що у Ковелі.
Про це повідомляють на Facebook-сторінці патрульних.
Патрульні, які прибули на місце події зустріли 90-річну бабусю, яка поблизу вказаного магазину вголос читала Біблію. Під час спілкування, вона розповіла, що не має грошей, аби доїхати додому.
Поліцейські запропонували бабусі допомогу, на яку остання погодилася, тож її доставили за місцем проживання. Нині її життю нічого не загрожує.
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Про це повідомляють на Facebook-сторінці патрульних.
Патрульні, які прибули на місце події зустріли 90-річну бабусю, яка поблизу вказаного магазину вголос читала Біблію. Під час спілкування, вона розповіла, що не має грошей, аби доїхати додому.
Поліцейські запропонували бабусі допомогу, на яку остання погодилася, тож її доставили за місцем проживання. Нині її життю нічого не загрожує.
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Вголос читала Біблію: волинські патрульні завезли 90-річну бабусю додому, бо та не мала грошей
Сьогодні, 15:30
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