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У Луцьку привітали підприємців із професійним святом. ФОТО

У Луцьку привітали підприємців із професійним святом. ФОТО
З нагоди Дня підприємця Луцький міський голова вручив Подяки за внесок у розвиток економіки. Зокрема, нагороду отримали підприємці та керівники фірм за сплату податків, активну участь у міських заходах та активну волонтерську і спонсорську діяльність.

Відзначення відбулося напередодні свята - у п’ятницю, 3 вересня, в сесійній залі Луцької міської ради.

“Дякую вам за те, що робите наше місто кращим. А напередодні Дня міста, хочу побажати, щоб ми, лучани, однією великою командою з дня в день робили Луцьк сучаснішим, комфортнішим, своїми ідеями, працею та ініціативами, хорошими справами долучалися до його розвитку”, - привітав присутніх міський голова Ігор Поліщук.

Подяки від Луцького міського голови отримали:

підприємець В’ячеслав Разумовський;
підприємиця Валентина Семенюк;
підприємиця Юлія Дмитрук;
підприємець Ігор Климчук;
підприємиця Світлана Ковальчук;
підприємиця Анастасії Матвіюк;
підприємиця Вікторія Махновець;
Олег Галасун, заступник голови Асоціації фермерів та приватних землевласників Волинської області;
Роксоляна Гордійчук, керівниця ПП “Ляна-Луцьк”;
Олександр Козак, керівник ПП “Полюс-Плюс”;
Петро Лащук, керівник ТОВ “Преміум Тракс Луцьк Лтд”;
Ніна Старкевич, керівниця ТОВ “Регіональний центр логістики та дистриб’юції”;
колектив центру традиційної культури “Медова хата” (власники - Володимир Дмитрук і Антон Шотік).

“Головне, що більшість підприємців Луцька справилися з найбільшою бідою - карантином, в умовах якого працювали весь минулий рік і частину цього. Адаптувалися і економіка міста знову почала йти вгору. Це головний успіх, адже для міста робота підприємців - це кошти, за які відбувається розвиток усіх галузей. Тому дякуємо луцьким підприємцям і бажаємо, щоб і надалі свій хист застосовували тут, вдома”, - прокоментував директор Департаменту економічної політики Борис Смаль.
У Луцьку привітали підприємців із професійним святом. ФОТО
У Луцьку привітали підприємців із професійним святом. ФОТО
У Луцьку привітали підприємців із професійним святом. ФОТО
У Луцьку привітали підприємців із професійним святом. ФОТО
У Луцьку привітали підприємців із професійним святом. ФОТО
У Луцьку привітали підприємців із професійним святом. ФОТО
У Луцьку привітали підприємців із професійним святом. ФОТО
У Луцьку привітали підприємців із професійним святом. ФОТО
У Луцьку привітали підприємців із професійним святом. ФОТО
У Луцьку привітали підприємців із професійним святом. ФОТО
У Луцьку привітали підприємців із професійним святом. ФОТО
У Луцьку привітали підприємців із професійним святом. ФОТО
У Луцьку привітали підприємців із професійним святом. ФОТО
У Луцьку привітали підприємців із професійним святом. ФОТО

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Теги: підприємці, Луцькрада, подяка
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