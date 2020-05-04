У Луцьку привітали підприємців із професійним святом. ФОТО

З нагоди Дня підприємця Луцький міський голова вручив Подяки за внесок у розвиток економіки. Зокрема, нагороду отримали підприємці та керівники фірм за сплату податків, активну участь у міських заходах та активну волонтерську і спонсорську діяльність.Відзначення відбулося напередодні свята - у п’ятницю, 3 вересня, в сесійній залі Луцької міської ради.“Дякую вам за те, що робите наше місто кращим. А напередодні Дня міста, хочу побажати, щоб ми, лучани, однією великою командою з дня в день робили Луцьк сучаснішим, комфортнішим, своїми ідеями, працею та ініціативами, хорошими справами долучалися до його розвитку”, - привітав присутніх міський головаПодяки від Луцького міського голови отримали:підприємецьпідприємицяпідприємицяпідприємецьпідприємицяпідприємицяпідприємиця, заступник голови Асоціації фермерів та приватних землевласників Волинської області;, керівниця ПП “Ляна-Луцьк”;, керівник ПП “Полюс-Плюс”;керівник ТОВ “Преміум Тракс Луцьк Лтд”;, керівниця ТОВ “Регіональний центр логістики та дистриб’юції”;колектив центру традиційної культури “Медова хата” (власники -).“Головне, що більшість підприємців Луцька справилися з найбільшою бідою - карантином, в умовах якого працювали весь минулий рік і частину цього. Адаптувалися і економіка міста знову почала йти вгору. Це головний успіх, адже для міста робота підприємців - це кошти, за які відбувається розвиток усіх галузей. Тому дякуємо луцьким підприємцям і бажаємо, щоб і надалі свій хист застосовували тут, вдома”, - прокоментував директор Департаменту економічної політики Борис Смаль.