Ремонт Дубнівської у Луцьку триватиме два роки. ВІДЕО





Як повідомив



Вздовж вулиці Дубнівської, протяжність котрої становить три кілометри, капітальний ремонт триватиме два роки.



"Зараз тривають активні роботи з фрезерування та укладання нижнього шару асфальтобетону. Також облаштовують колодязі зливової каналізації", – зазначив комунальник.



Окрім того, у зв'язку з ремонтом дороги на вулиці Дубнівській тролейбуси за маршрутом № 5 курсують з 3 вересня до завершення дорожніх робіт за оновленим маршрутом. Про це Суспільному повідомив директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц.



Через дорожні роботи тролейбуси не доїжджатимуть до вулиці Заводської. Натомість кінцева зупинка тимчасово знаходитиметься біля Київського майдану. Основний маршрут залишається без змін, – зазначив Володимир Пуц.







Довідково: Згідно з тендером, участь у торгах брали дві фірми – луцька та ковельська. Переможцем аукціону на капітальний ремонт вулиці Дубнівської стало підприємство "Луцькавтодор-сервіс", яке запропонувало на 419 тисяч гривень менше від початкової пропозиції. Вартість робіт – 85 мільйонів 950 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку впродовж двох років триватиме капітальний ремонт вулиці Дубнівської. Ремонтні роботи розпочали два тижні тому. 3 вересня підрядна організація розпочала влаштування шару дороги від Об'їзної до вулиці Карпенка-Карого.Як повідомив Суспільному директор департаменту ЖКГ Луцькради Микола Осіюк, в рамках ремонту запланована зміна інженерних мереж, зокрема зливових і фекальних каналізацій на ділянці від Карпенка-Карого до вулиці Бринського.Вздовж вулиці Дубнівської, протяжність котрої становить три кілометри, капітальний ремонт триватиме два роки."Зараз тривають активні роботи з фрезерування та укладання нижнього шару асфальтобетону. Також облаштовують колодязі зливової каналізації", – зазначив комунальник.Окрім того, у зв'язку з ремонтом дороги на вулиці Дубнівській тролейбуси за маршрутом № 5 курсують з 3 вересня до завершення дорожніх робіт за оновленим маршрутом. Про це Суспільному повідомив директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц.Через дорожні роботи тролейбуси не доїжджатимуть до вулиці Заводської. Натомість кінцева зупинка тимчасово знаходитиметься біля Київського майдану. Основний маршрут залишається без змін, – зазначив Володимир Пуц.Довідково: Згідно з тендером, участь у торгах брали дві фірми – луцька та ковельська. Переможцем аукціону на капітальний ремонт вулиці Дубнівської стало підприємство "Луцькавтодор-сервіс", яке запропонувало на 419 тисяч гривень менше від початкової пропозиції. Вартість робіт – 85 мільйонів 950 тисяч гривень.

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