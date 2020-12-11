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Волинські лікарі видалили жінці гігантську грижу. ФОТО

Волинські лікарі видалили жінці гігантську грижу. ФОТО
На Волині медики зробили операцію 59-річній жінці, яка тривалий час жила з випуклістю в ділянці живота.

Наперододні пацієнтка підняла велику вагу, і одразу відчула різкі болі, які не зникали, - йдеться на сторінці Нововолинської центральної міської лікарні.

В ургентному порядку жінка була оглянута лікарем-хірургом. Після огляду встановили діагноз: защемлена пупкова грижа великих розмірів.

Оперативне втручання пройшло успішно. Пацієнтка перебуває на стаціонарному лікуванні.

"В операційній працювали: Пасічник Іван Миколайович, лікар-хірург; Берднік Валентин Альбертович, лікар-хірург. Анестезіологічне забезпечення: Піддубни Юрій Федорович, лікар-анестезіолог. Сельвашук Ірина Олегівна, сестра медична операційна.



За словами медиків, причинами виникнення грижі є:

- Надлишкова маса тіла, як у чоловіків, так і у жінок (випинання відбувається через надмірне навантаження на черевну стінки через скупчення надлишку жирової тканини);

- сильний, тривалий або хронічний кашель;

- патології системи шлунково-кишкового тракту, що супроводжуються порушеннями процесу дефекації;

- ослаблення м’язових структур внаслідок сидячого, малоактивного способу життя;

- схильність до надмірних фізичних навантажень, підняття важких предметів тощо.

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Теги: медицина, Нововолинськ
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