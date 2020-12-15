«Волинь» дозаявила шістьох футболістів. ФОТО
Сьогодні, 08:35
«Волинь» офіційно дозаявила шістьох нових футболістів, які допомагатимуть «хрестоносцям» цього сезону в чемпіонаті та Кубку України.
Про це йдеться на офіційному сайті клубу.
Серед нових облич – досвідчений захисник Олександр Кучеренко та молодий голкіпер Володимир Кринський, а серед добре знайомих волинській публіці – Іван Цюпа, Сіаваш Хагназарі та молоді гравці – Ігор Грицюк та Тарас Завадович.
Олександр Кучеренко – досвідчений 29-річний футболіст, який на професійному рівні виступав за краматорський «Авангард», кропивницьку «Зірку» та «Інгулець» із Петрового, за який грав протягом попередніх чотирьох сезонів. Провів у чемпіонаті та Кубку України 177 поєдинків (42 з яких – в УПЛ) та відзначився у них 16 голами. У «Волині» виступатиме під номером 23.
Володимир Кринський – молодий 24-річний голкіпер. На професійному рівні виступав за «Полтаву» та донецький «Олімпік», а минулого сезону грав за той-таки «Інгулець». Має 83 професійні поєдинки, з яких 43 провів у Прем’єр-лізі. У Луцьку гратиме під номером 1.
Мабуть, не варто нагадувати про Івана Цюпу та Сіаваша Хагназарі, які підписали нові контракти із нашим клубом, а до цього по три роки захищали кольори «Волині». Футболісти будуть виступати під своїми звичними номерами – 93 та 88 відповідно. Ну а інших двоє молодих футболістів – вихованці нашої академії, які торік дебютували у професійному футболі на рівні Другої ліги за «Волинь-2». Ігор Грицюк виступатиме під номером 32, Тарас Завадович – 22.
Нагадаємо, що уже 6 вересня, у понеділок, «Волинь» зіграє черговий матч чемпіонату України. На виїзді підопічні Альберта Шахова зустрінуться із столичною «Оболонню».
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Про це йдеться на офіційному сайті клубу.
Серед нових облич – досвідчений захисник Олександр Кучеренко та молодий голкіпер Володимир Кринський, а серед добре знайомих волинській публіці – Іван Цюпа, Сіаваш Хагназарі та молоді гравці – Ігор Грицюк та Тарас Завадович.
Олександр Кучеренко – досвідчений 29-річний футболіст, який на професійному рівні виступав за краматорський «Авангард», кропивницьку «Зірку» та «Інгулець» із Петрового, за який грав протягом попередніх чотирьох сезонів. Провів у чемпіонаті та Кубку України 177 поєдинків (42 з яких – в УПЛ) та відзначився у них 16 голами. У «Волині» виступатиме під номером 23.
Володимир Кринський – молодий 24-річний голкіпер. На професійному рівні виступав за «Полтаву» та донецький «Олімпік», а минулого сезону грав за той-таки «Інгулець». Має 83 професійні поєдинки, з яких 43 провів у Прем’єр-лізі. У Луцьку гратиме під номером 1.
Мабуть, не варто нагадувати про Івана Цюпу та Сіаваша Хагназарі, які підписали нові контракти із нашим клубом, а до цього по три роки захищали кольори «Волині». Футболісти будуть виступати під своїми звичними номерами – 93 та 88 відповідно. Ну а інших двоє молодих футболістів – вихованці нашої академії, які торік дебютували у професійному футболі на рівні Другої ліги за «Волинь-2». Ігор Грицюк виступатиме під номером 32, Тарас Завадович – 22.
Нагадаємо, що уже 6 вересня, у понеділок, «Волинь» зіграє черговий матч чемпіонату України. На виїзді підопічні Альберта Шахова зустрінуться із столичною «Оболонню».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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