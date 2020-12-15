вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Волинь» дозаявила шістьох футболістів. ФОТО

«Волинь» дозаявила шістьох футболістів. ФОТО
«Волинь» офіційно дозаявила шістьох нових футболістів, які допомагатимуть «хрестоносцям» цього сезону в чемпіонаті та Кубку України.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Серед нових облич – досвідчений захисник Олександр Кучеренко та молодий голкіпер Володимир Кринський, а серед добре знайомих волинській публіці – Іван Цюпа, Сіаваш Хагназарі та молоді гравці – Ігор Грицюк та Тарас Завадович.

Олександр Кучеренко – досвідчений 29-річний футболіст, який на професійному рівні виступав за краматорський «Авангард», кропивницьку «Зірку» та «Інгулець» із Петрового, за який грав протягом попередніх чотирьох сезонів. Провів у чемпіонаті та Кубку України 177 поєдинків (42 з яких – в УПЛ) та відзначився у них 16 голами. У «Волині» виступатиме під номером 23.

Володимир Кринський – молодий 24-річний голкіпер. На професійному рівні виступав за «Полтаву» та донецький «Олімпік», а минулого сезону грав за той-таки «Інгулець». Має 83 професійні поєдинки, з яких 43 провів у Прем’єр-лізі. У Луцьку гратиме під номером 1.

Мабуть, не варто нагадувати про Івана Цюпу та Сіаваша Хагназарі, які підписали нові контракти із нашим клубом, а до цього по три роки захищали кольори «Волині». Футболісти будуть виступати під своїми звичними номерами – 93 та 88 відповідно. Ну а інших двоє молодих футболістів – вихованці нашої академії, які торік дебютували у професійному футболі на рівні Другої ліги за «Волинь-2». Ігор Грицюк виступатиме під номером 32, Тарас Завадович – 22.



Нагадаємо, що уже 6 вересня, у понеділок, «Волинь» зіграє черговий матч чемпіонату України. На виїзді підопічні Альберта Шахова зустрінуться із столичною «Оболонню».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, футбол, спорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Волинь» дозаявила шістьох футболістів. ФОТО
Сьогодні, 08:35
У Запоріжжі під час уроку в школяра зупинилося серце
Сьогодні, 07:31
В Польщі за кермом автобуса спіймали п'яного українця
Сьогодні, 06:29
Волинський різбяр створює унікальні вироби з дерева. ФОТО
Сьогодні, 05:27
Вчені повідомили, якою буде ситуація з коронавірусом в Україні восени
Сьогодні, 04:23
Схожі новини
Тарас Михалик відновить кар'єру і гратиме за «Волинь» Тарас Михалик відновить кар'єру і гратиме за «Волинь»
17 лютий, 20:41
Екснападник «Волині» підсилив харківський «Металіст1925» Екснападник «Волині» підсилив харківський «Металіст1925»
23 січень, 02:16
Вихованець «Волині» стане гравцем «Андерлехта», – Циганик Вихованець «Волині» стане гравцем «Андерлехта», – Циганик
15 грудень, 2020, 05:26
Гравець «Волині» потрапив до символічної збірної туру Гравець «Волині» потрапив до символічної збірної туру
29 жовтень, 2020, 02:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Волинь» дозаявила шістьох футболістів. ФОТО
Сьогодні, 08:35
 0
У Запоріжжі під час уроку в школяра зупинилося серце
Сьогодні, 07:31
 0
В Польщі за кермом автобуса спіймали п'яного українця
Сьогодні, 06:29
 0
Волинський різбяр створює унікальні вироби з дерева. ФОТО
Сьогодні, 05:27
 0
Вчені повідомили, якою буде ситуація з коронавірусом в Україні восени
Сьогодні, 04:23
 0
Медіа
відео
1/8