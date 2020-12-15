«Волинь» дозаявила шістьох футболістів. ФОТО

«Волинь» офіційно дозаявила шістьох нових футболістів, які допомагатимуть «хрестоносцям» цього сезону в чемпіонаті та Кубку України.Про це йдеться на офіційному сайті клубу.Серед нових облич – досвідчений захисникта молодий голкіпер, а серед добре знайомих волинській публіці –та молоді гравці –таОлександр Кучеренко – досвідчений 29-річний футболіст, який на професійному рівні виступав за краматорський «Авангард», кропивницьку «Зірку» та «Інгулець» із Петрового, за який грав протягом попередніх чотирьох сезонів. Провів у чемпіонаті та Кубку України 177 поєдинків (42 з яких – в УПЛ) та відзначився у них 16 голами. У «Волині» виступатиме під номером 23.Володимир Кринський – молодий 24-річний голкіпер. На професійному рівні виступав за «Полтаву» та донецький «Олімпік», а минулого сезону грав за той-таки «Інгулець». Має 83 професійні поєдинки, з яких 43 провів у Прем’єр-лізі. У Луцьку гратиме під номером 1.Мабуть, не варто нагадувати про Івана Цюпу та Сіаваша Хагназарі, які підписали нові контракти із нашим клубом, а до цього по три роки захищали кольори «Волині». Футболісти будуть виступати під своїми звичними номерами – 93 та 88 відповідно. Ну а інших двоє молодих футболістів – вихованці нашої академії, які торік дебютували у професійному футболі на рівні Другої ліги за «Волинь-2». Ігор Грицюк виступатиме під номером 32, Тарас Завадович – 22.Нагадаємо, що уже 6 вересня, у понеділок, «Волинь» зіграє черговий матч чемпіонату України. На виїзді підопічні Альберта Шахова зустрінуться із столичною «Оболонню».