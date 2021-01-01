Луцьк святкує: на Театральному майдані – урочистості, вручили високі відзнаки. ФОТО

Сьогодні, 4 вересня, Луцьк святкує День міста, свій 936-ий день народження.З цієї нагоди на Театральному майдані відбулася урочиста академія, під час якої вручили відзнаку «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади».Вже традиційно у дійстві взяли участь представники дипломатичних установ Республіки Польща та Литовської республіки, голова Волинської обласної ради, голова Волинської облдержадміністрації, почесні громадяни міста Луцька, міські голови попередніх років, духовенство, міські депутати та чимало інших гостей.На початку урочистостей пам’ять лучан, які загинули під час війни на Сході України, вшанували хвилиною мовчання, а також поклали квіти до пам'ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України».Далі ж Луцький міський головавручив відзнаки «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади» родичам трьох загиблих воїнів-лучан. Зокрема, посмертно званням відзначили, молодшого сержанта, який загинув 25 листопада 2018 року, отримавши смертельне поранення поблизу села Катеринівка Луганської області. Нагороду передадуть матері. Посмертно такою ж відзнакою нагородили лучанина, який загинув 25 жовтня 2015 року під час виконання бойового завдання поблизу села Красногорівка Донецької області. Нагороду отримала дружина загиблого Ніна Мельничук.Відзнакою «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади» посмертно нагородили і лучанина, який загинув 4 листопада 2018 року від кулі снайпера в районі міста Золоте Луганської області. Нагороду отримала сестра Максима Пасичнюка.Почесним громадянином Луцької міської територіальної громади став цьогоріч заслужений діяч мистецтв України, народний артист України, художній керівник камерного оркестру «Кантабіле» Волинської обласної філармонії«Ви заслужили це звання вже дуже давно. Я дякую Вам за багаторічне служіння нашому місту, за Ваш неоціненний вклад в культуру, в мистецтво нашого міста. За те, що Ви своєю працею виховали величезну кількість музикантів, які сьогодні по всій Україні прославляють наше місто», - звернувся до Товія Рівця Луцький міський голова Ігор Поліщук.Вітаючи ж усіх присутніх із 936 днем народження Луцька, мер міста зауважив, що тут гармонійно поєднуються історія і сучасність.«Луцьк – це місто з давніми традиціями, але разом із тим, місто – де вирує сучасне життя, місто, яке крокує вперед, розвивається, змінюється. Це місто з душею та особливою атмосферою. Луцьк – це наш замок Любарта з його давньою історією та захоплюючими легендами. Це – сучасний та красивий центральний парк. Це – фонтани і сквери, сучасні школи та садочки, розумні зупинки і нові тролейбуси. Разом сьогодні ми будуємо нове європейське місто, разом з лучанами – щирими, творчими та працелюбними людьми… Дякую кожному, хто любить наше місто, хто його змінює, осучаснює. Дякую кожному, хто його захищає, хто щоденною працею на своєму робочому місці творить його сьогодення», – сказав Ігор Поліщук.Далі ж лучан вітав голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко. Він, з-поміж іншого, зауважив, що у 2029 році Луцьк має гідно відзначити 600-річчя З’їзду європейських монархів, який у 1429 році відбувся у замку Любарта і став найбільш знаковою для міста подією. Погуляйко пообіцяв, що найближчим часом звернеться до Офісу президента та уряду, аби був створений оргкомітет та відзначено цю подію на державному рівні.Голова Волинської обласної ради у своєму вітанні для лучан зауважив, що місто у геометричній прогресії примножує свої починання і розвиток.На завершення ж дійства Товій Рівець та його оркестр подарували лучанам неймовірний виступ.