На кордоні з Польщею виявили партію ґаджетів Apple майже на 18 мільйонів. ФОТО

Більше як 2,3 тис. девайсів продукції iPhone планував потай ввезти з-за кордону 35-річний українець. Він їхав через пункт пропуску «Шегині» мікроавтобусом Mercedes.Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.Під час проходження контролю прикордонники спільно з працівниками митниці ініціювали поглиблений огляд цього авта.Згодом у багажному відділені транспортного засобу під уживаними запчастинами правоохоронці виявили заховану продукцію iPhone.Серед виявленого – 775 телефонів різних моделей нових та тих, що були у вжитку, 1,3 тис. навушників, 10 дисплеїв, 134 планшети, 73 ноутбуки та 40 ручок.Загальна кількість нової техніки склала понад 1,7 тис. шт., уживаної – близько 600 одиниць.Знахідки, сума оцінки яких може сягнути 17,5 млн. гривень, прикордонники вставленим порядком передали працівникам митниці.Наразі ще тривають перевірочні заходи.