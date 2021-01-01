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На кордоні з Польщею виявили партію ґаджетів Apple майже на 18 мільйонів. ФОТО

На кордоні з Польщею виявили партію ґаджетів Apple майже на 18 мільйонів. ФОТО
Більше як 2,3 тис. девайсів продукції iPhone планував потай ввезти з-за кордону 35-річний українець. Він їхав через пункт пропуску «Шегині» мікроавтобусом Mercedes.

Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.

Під час проходження контролю прикордонники спільно з працівниками митниці ініціювали поглиблений огляд цього авта.

Згодом у багажному відділені транспортного засобу під уживаними запчастинами правоохоронці виявили заховану продукцію iPhone.

Серед виявленого – 775 телефонів різних моделей нових та тих, що були у вжитку, 1,3 тис. навушників, 10 дисплеїв, 134 планшети, 73 ноутбуки та 40 ручок.

Загальна кількість нової техніки склала понад 1,7 тис. шт., уживаної – близько 600 одиниць.

Знахідки, сума оцінки яких може сягнути 17,5 млн. гривень, прикордонники вставленим порядком передали працівникам митниці.

Наразі ще тривають перевірочні заходи.

На кордоні з Польщею виявили партію ґаджетів Apple майже на 18 мільйонів. ФОТО
На кордоні з Польщею виявили партію ґаджетів Apple майже на 18 мільйонів. ФОТО
На кордоні з Польщею виявили партію ґаджетів Apple майже на 18 мільйонів. ФОТО

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Теги: українсько-польський кордон, айфони, контрабанда
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