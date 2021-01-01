На кордоні з Польщею виявили партію ґаджетів Apple майже на 18 мільйонів. ФОТО
Сьогодні, 09:40
Більше як 2,3 тис. девайсів продукції iPhone планував потай ввезти з-за кордону 35-річний українець. Він їхав через пункт пропуску «Шегині» мікроавтобусом Mercedes.
Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.
Під час проходження контролю прикордонники спільно з працівниками митниці ініціювали поглиблений огляд цього авта.
Згодом у багажному відділені транспортного засобу під уживаними запчастинами правоохоронці виявили заховану продукцію iPhone.
Серед виявленого – 775 телефонів різних моделей нових та тих, що були у вжитку, 1,3 тис. навушників, 10 дисплеїв, 134 планшети, 73 ноутбуки та 40 ручок.
Загальна кількість нової техніки склала понад 1,7 тис. шт., уживаної – близько 600 одиниць.
Знахідки, сума оцінки яких може сягнути 17,5 млн. гривень, прикордонники вставленим порядком передали працівникам митниці.
Наразі ще тривають перевірочні заходи.
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Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.
Під час проходження контролю прикордонники спільно з працівниками митниці ініціювали поглиблений огляд цього авта.
Згодом у багажному відділені транспортного засобу під уживаними запчастинами правоохоронці виявили заховану продукцію iPhone.
Серед виявленого – 775 телефонів різних моделей нових та тих, що були у вжитку, 1,3 тис. навушників, 10 дисплеїв, 134 планшети, 73 ноутбуки та 40 ручок.
Загальна кількість нової техніки склала понад 1,7 тис. шт., уживаної – близько 600 одиниць.
Знахідки, сума оцінки яких може сягнути 17,5 млн. гривень, прикордонники вставленим порядком передали працівникам митниці.
Наразі ще тривають перевірочні заходи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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