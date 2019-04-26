У школі в Полтаві дівчина з арбалета стріляла у вчителів: є поранені





Про це повідомляє



Подія сталася сьогодні о 10:30, на території загальноосвітньої школи № 11 у Полтаві. Дівчина пострілами з арбалета заподіяла поранення двом вчителям.



Наразі правопорушницю затримали, арбалет вилучели правоохоронці.



На часі поліцейські встановили особу правопорушниці. Нею виявилася місцева дівчина, 2002 року народження. За однією з версій слідства, жінка психічно хвора.



Потерпілим надається медична допомога.

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