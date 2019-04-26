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У школі в Полтаві дівчина з арбалета стріляла у вчителів: є поранені

У школі в Полтаві дівчина з арбалета стріляла у вчителів: є поранені
У школі в Полтаві жінка стріляла з арбалета та поранила двох вчителів.

Про це повідомляє УНН.

Подія сталася сьогодні о 10:30, на території загальноосвітньої школи № 11 у Полтаві. Дівчина пострілами з арбалета заподіяла поранення двом вчителям.

Наразі правопорушницю затримали, арбалет вилучели правоохоронці.

На часі поліцейські встановили особу правопорушниці. Нею виявилася місцева дівчина, 2002 року народження. За однією з версій слідства, жінка психічно хвора.

Потерпілим надається медична допомога.

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Теги: Полтава, школа, стрілянина
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Коментарі 1
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Аааааа. Поки затримували, то з дівчини стала жінкою.?
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