У школі в Полтаві дівчина з арбалета стріляла у вчителів: є поранені
Сьогодні, 11:42
У школі в Полтаві жінка стріляла з арбалета та поранила двох вчителів.
Про це повідомляє УНН.
Подія сталася сьогодні о 10:30, на території загальноосвітньої школи № 11 у Полтаві. Дівчина пострілами з арбалета заподіяла поранення двом вчителям.
Наразі правопорушницю затримали, арбалет вилучели правоохоронці.
На часі поліцейські встановили особу правопорушниці. Нею виявилася місцева дівчина, 2002 року народження. За однією з версій слідства, жінка психічно хвора.
Потерпілим надається медична допомога.
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Про це повідомляє УНН.
Подія сталася сьогодні о 10:30, на території загальноосвітньої школи № 11 у Полтаві. Дівчина пострілами з арбалета заподіяла поранення двом вчителям.
Наразі правопорушницю затримали, арбалет вилучели правоохоронці.
На часі поліцейські встановили особу правопорушниці. Нею виявилася місцева дівчина, 2002 року народження. За однією з версій слідства, жінка психічно хвора.
Потерпілим надається медична допомога.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Аааааа. Поки затримували, то з дівчини стала жінкою.?
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Сьогодні, 11:42
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