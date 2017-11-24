Хлопчику з Волині з рідкісною хворобою терміново потрібні кошти на другу операцію за кордоном
Сьогодні, 13:38
Мама 2-річного хлопчика з Турійська Артема Січковського просить допомогти зібрати кошти на другу операцію, яку мають робити вже у вересні в Індії.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила мама хлопчика Тетяна Січковська.
Нагадаємо, 2-річному Артему поставили діагноз - вроджена вада дихальних шляхів синдром П'єра Робена, мікрогнатія. Дитина народилася з дуже маленькою нижньою щелепою, через це задихалася під час сну, бо западав язичок.
В травні цього року Артемчику зробили в Індії довгоочікану операцію. Мама хлопчика дякує всім людям, які допомогли здійснити першу операцію. Дитині було вмонтовано в щелепу дистрактори і щелепу було витягнуто до нормальних розмірів.
Тетяна Січковська розповідає, що потрібна ще одна операція, яка має відбутися у вересні. Будуть знімати дистрактори і слідкувати за перебігом реабілітації.
"Нам необхідно вже через кілька днів відлітати в Індію на другу операцію. У нас немає навіть і половини необхідної суми", - звертається жінка з проханням до усіх небайдужих.
Реквізити для переказу коштів: Приватбанк: 4149 4991 5648 8247 Січковська Тетяна Миколаївна
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила мама хлопчика Тетяна Січковська.
Нагадаємо, 2-річному Артему поставили діагноз - вроджена вада дихальних шляхів синдром П'єра Робена, мікрогнатія. Дитина народилася з дуже маленькою нижньою щелепою, через це задихалася під час сну, бо западав язичок.
В травні цього року Артемчику зробили в Індії довгоочікану операцію. Мама хлопчика дякує всім людям, які допомогли здійснити першу операцію. Дитині було вмонтовано в щелепу дистрактори і щелепу було витягнуто до нормальних розмірів.
Тетяна Січковська розповідає, що потрібна ще одна операція, яка має відбутися у вересні. Будуть знімати дистрактори і слідкувати за перебігом реабілітації.
"Нам необхідно вже через кілька днів відлітати в Індію на другу операцію. У нас немає навіть і половини необхідної суми", - звертається жінка з проханням до усіх небайдужих.
Реквізити для переказу коштів: Приватбанк: 4149 4991 5648 8247 Січковська Тетяна Миколаївна
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