Хлопчику з Волині з рідкісною хворобою терміново потрібні кошти на другу операцію за кордоном

Мама 2-річного хлопчика з Турійськапросить допомогти зібрати кошти на другу операцію, яку мають робити вже у вересні в Індії.Про цеповідомила мама хлопчикаНагадаємо, 2-річному Артему поставили діагноз -вроджена вада дихальних шляхів синдром П'єра Робена, мікрогнатія. Дитина народилася з дуже маленькою нижньою щелепою, через це задихалася під час сну, бо западав язичок.В травні цього року Артемчику, які допомогли здійснити першу операцію. Дитині було вмонтовано в щелепу дистрактори і щелепу було витягнуто до нормальних розмірів.Тетяна Січковська розповідає, що потрібна ще одна операція, яка має відбутися у вересні. Будуть знімати дистрактори і слідкувати за перебігом реабілітації."Нам необхідно вже через кілька днів відлітати в Індію на другу операцію. У нас немає навіть і половини необхідної суми", - звертається жінка з проханням до усіх небайдужих.