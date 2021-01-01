Усі олімпійці та паралімпійці з Волині отримають грошові винагороди. СПИСОК

Волинська обласна рада прийняла рішення виплатити грошові винагороди усім спортсменам Волині, що представляли збірну України на Олімпійських та Паралімпійських іграх-2020.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Зокрема, відповідні рішення депутатський корпус прийняв на сесії обласної ради 19 серпня цього року, внісши зміни до Положень про виплату одноразових грошових винагород спортсменам і тренерам області олімпійських видів спорту та з видів спорту інвалідів.Відтак, відповідна виплата є одноразовою і складає суму 50 тисяч гривень для кожного спортсмена. Цьогоріч її вперше отримають усі спортсмени-волиняни – учасники Олімпійських та Паралімпійських ігор-2020 незалежно від здобутих результатів. Таку пропозицію ініціював голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко.Нагадаємо, що згідно з попереднім Положенням, одноразові винагороди виплачувалися тим учасникам Олімпійських ігор, які зайняли з 1 по 10 місця, а відповідні виплати спортсмени мали отримати у наступному бюджетному році. У свою чергу, Положенням про виплату одноразових грошових винагород спортсменам і тренерам області з видів спорту інвалідів передбачалась виплата волинським паралімпійцям винагороди за зайняті з 1 по 12 місця.Відтак, у зв’язку з внесенням змін у зазначені Положення, грошові винагороди волинські спортсмени отримають уже в цьому році.Слід зазначити, що в Олімпіаді-2020, яка проходила від 23 липня до 8 серпня 2021 року, взяли участь восьмеро волинян. Усі вони – вихованці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності. Окрім того, ще п’ятеро волинських спортсменів представляли Україну на XVI літніх Паралімпійських іграх, що відбулися із 24 серпня по 5 вересня 2021 року.Отож, нагороди отримають:– майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каное. Веслувальниця – вихованка СДЮШОР «Олімп», її першими тренерами були Ольга Мухаметаліна та Тарас Шевченко. Зараз Марію Повх тренують Роман Повх та Андрій Шевчук.– майстер спорту України міжнародного класу, срібний призер чемпіонату світу, Європи та Європейських ігор з веслування на байдарках і каное. Олімпієць – вихованець СДЮСШОР «Олімп», його першими тренерами були Федір Семенюк та Василь Прохорук. Нинішні тренери веслувальника – Федір Семенюк та Роман Повх.– майстер спорту України міжнародного класу з дзюдо, багаторазова чемпіонка Європи та України з дзюдо. Тренують волинську дзюдоїстку Віталій Терешкевич та Михайло Романкевич.– заслужений майстер спорту України, одна з лідерок світового велоспорту (маунтенбайк) в дисципліні крос-кантрі. Тренують спортсменку Віктор Ковальов та Максим Гавриленко.– майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, один із найшвидших спортсменів спортивної ходьби України, срібний призер чемпіонату світу зі спортивної ходьби. Тренує легкоатлета Володимир Яловик.– майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики (біг на 400 метрів, біг на 400 метрів з бар’єрами, змішана естафета 4х400 м). Народився у 1994 році в Черкасах, з 2015 року спортсмен виступає за Волинську область.– майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики (метання молота). Ірина Климець також вихованка обласної ДЮСШ. Спортсменку тренує Роман Черкашин.– майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики (спортивна ходьба). Нині спортсменку тренує Валентина Борисюк.– член національної збірної команди України з параканое серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (2014 р.), заслужений майстер спорту України (2018 р.). Тренер збірної команди України: Загреба В.М. – заслужений тренер України.– член національної збірної команди України з академічного веслування серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (2019 р.), майстер спорту України міжнародного класу (2019 р.). Тренер збірної команди України: Загреба В.М. – заслужений тренер України.– член національної збірної команди України з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (з 2016 року), майстер спорту України міжнародного класу (2016 р.). Тренери-викладачі: перший – Карпенко В.П., заслужений тренер України, особистий – Дружинович В.П., заслужений тренер України.– член національної збірної команди України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (2018 р.), майстер спорту України міжнародного класу (2020 р.), учень Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю. Тренер-викладач: Рожок А.Л.– член національної збірної команди України з параканое серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (2018 р.), заслужений майстер спорту України (2019 р.). Тренер збірної команди України: Загреба В.М. – заслужений тренер України.До слова, на Паралімпіаді-2020 волинські спортсмени здобули першість. Зокрема, Марина Мажула виграла срібло у веслуванні на байдарках в заїзді на 200 метрів (клас KL1), а Серій Ємельянов виборов золоту нагороду у веслуванні на байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів.