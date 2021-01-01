Усі олімпійці та паралімпійці з Волині отримають грошові винагороди. СПИСОК
Сьогодні, 17:50
Волинська обласна рада прийняла рішення виплатити грошові винагороди усім спортсменам Волині, що представляли збірну України на Олімпійських та Паралімпійських іграх-2020.
Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Зокрема, відповідні рішення депутатський корпус прийняв на сесії обласної ради 19 серпня цього року, внісши зміни до Положень про виплату одноразових грошових винагород спортсменам і тренерам області олімпійських видів спорту та з видів спорту інвалідів.
Відтак, відповідна виплата є одноразовою і складає суму 50 тисяч гривень для кожного спортсмена. Цьогоріч її вперше отримають усі спортсмени-волиняни – учасники Олімпійських та Паралімпійських ігор-2020 незалежно від здобутих результатів. Таку пропозицію ініціював голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко.
Нагадаємо, що згідно з попереднім Положенням, одноразові винагороди виплачувалися тим учасникам Олімпійських ігор, які зайняли з 1 по 10 місця, а відповідні виплати спортсмени мали отримати у наступному бюджетному році. У свою чергу, Положенням про виплату одноразових грошових винагород спортсменам і тренерам області з видів спорту інвалідів передбачалась виплата волинським паралімпійцям винагороди за зайняті з 1 по 12 місця.
Відтак, у зв’язку з внесенням змін у зазначені Положення, грошові винагороди волинські спортсмени отримають уже в цьому році.
Слід зазначити, що в Олімпіаді-2020, яка проходила від 23 липня до 8 серпня 2021 року, взяли участь восьмеро волинян. Усі вони – вихованці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності. Окрім того, ще п’ятеро волинських спортсменів представляли Україну на XVI літніх Паралімпійських іграх, що відбулися із 24 серпня по 5 вересня 2021 року.
Отож, нагороди отримають:
– Марія Повх – майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каное. Веслувальниця – вихованка СДЮШОР «Олімп», її першими тренерами були Ольга Мухаметаліна та Тарас Шевченко. Зараз Марію Повх тренують Роман Повх та Андрій Шевчук.
– Юрій Вандюк – майстер спорту України міжнародного класу, срібний призер чемпіонату світу, Європи та Європейських ігор з веслування на байдарках і каное. Олімпієць – вихованець СДЮСШОР «Олімп», його першими тренерами були Федір Семенюк та Василь Прохорук. Нинішні тренери веслувальника – Федір Семенюк та Роман Повх.
– Анастасія Турчин – майстер спорту України міжнародного класу з дзюдо, багаторазова чемпіонка Європи та України з дзюдо. Тренують волинську дзюдоїстку Віталій Терешкевич та Михайло Романкевич.
– Яна Беломоіна – заслужений майстер спорту України, одна з лідерок світового велоспорту (маунтенбайк) в дисципліні крос-кантрі. Тренують спортсменку Віктор Ковальов та Максим Гавриленко.
– Іван Банзерук – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, один із найшвидших спортсменів спортивної ходьби України, срібний призер чемпіонату світу зі спортивної ходьби. Тренує легкоатлета Володимир Яловик.
– Данило Даниленко – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики (біг на 400 метрів, біг на 400 метрів з бар’єрами, змішана естафета 4х400 м). Народився у 1994 році в Черкасах, з 2015 року спортсмен виступає за Волинську область.
– Ірина Климець – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики (метання молота). Ірина Климець також вихованка обласної ДЮСШ. Спортсменку тренує Роман Черкашин.
– Марія Сахарук (Філюк) – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики (спортивна ходьба). Нині спортсменку тренує Валентина Борисюк.
– Сергій Ємельянов – член національної збірної команди України з параканое серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (2014 р.), заслужений майстер спорту України (2018 р.). Тренер збірної команди України: Загреба В.М. – заслужений тренер України.
– Станіслав Самолюк – член національної збірної команди України з академічного веслування серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (2019 р.), майстер спорту України міжнародного класу (2019 р.). Тренер збірної команди України: Загреба В.М. – заслужений тренер України.
– Юрій Бабинець – член національної збірної команди України з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (з 2016 року), майстер спорту України міжнародного класу (2016 р.). Тренери-викладачі: перший – Карпенко В.П., заслужений тренер України, особистий – Дружинович В.П., заслужений тренер України.
– Ярослав Окапінський – член національної збірної команди України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (2018 р.), майстер спорту України міжнародного класу (2020 р.), учень Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю. Тренер-викладач: Рожок А.Л.
– Марина Мажула – член національної збірної команди України з параканое серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (2018 р.), заслужений майстер спорту України (2019 р.). Тренер збірної команди України: Загреба В.М. – заслужений тренер України.
До слова, на Паралімпіаді-2020 волинські спортсмени здобули першість. Зокрема, Марина Мажула виграла срібло у веслуванні на байдарках в заїзді на 200 метрів (клас KL1), а Серій Ємельянов виборов золоту нагороду у веслуванні на байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Зокрема, відповідні рішення депутатський корпус прийняв на сесії обласної ради 19 серпня цього року, внісши зміни до Положень про виплату одноразових грошових винагород спортсменам і тренерам області олімпійських видів спорту та з видів спорту інвалідів.
Відтак, відповідна виплата є одноразовою і складає суму 50 тисяч гривень для кожного спортсмена. Цьогоріч її вперше отримають усі спортсмени-волиняни – учасники Олімпійських та Паралімпійських ігор-2020 незалежно від здобутих результатів. Таку пропозицію ініціював голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко.
Нагадаємо, що згідно з попереднім Положенням, одноразові винагороди виплачувалися тим учасникам Олімпійських ігор, які зайняли з 1 по 10 місця, а відповідні виплати спортсмени мали отримати у наступному бюджетному році. У свою чергу, Положенням про виплату одноразових грошових винагород спортсменам і тренерам області з видів спорту інвалідів передбачалась виплата волинським паралімпійцям винагороди за зайняті з 1 по 12 місця.
Відтак, у зв’язку з внесенням змін у зазначені Положення, грошові винагороди волинські спортсмени отримають уже в цьому році.
Слід зазначити, що в Олімпіаді-2020, яка проходила від 23 липня до 8 серпня 2021 року, взяли участь восьмеро волинян. Усі вони – вихованці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності. Окрім того, ще п’ятеро волинських спортсменів представляли Україну на XVI літніх Паралімпійських іграх, що відбулися із 24 серпня по 5 вересня 2021 року.
Отож, нагороди отримають:
– Марія Повх – майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каное. Веслувальниця – вихованка СДЮШОР «Олімп», її першими тренерами були Ольга Мухаметаліна та Тарас Шевченко. Зараз Марію Повх тренують Роман Повх та Андрій Шевчук.
– Юрій Вандюк – майстер спорту України міжнародного класу, срібний призер чемпіонату світу, Європи та Європейських ігор з веслування на байдарках і каное. Олімпієць – вихованець СДЮСШОР «Олімп», його першими тренерами були Федір Семенюк та Василь Прохорук. Нинішні тренери веслувальника – Федір Семенюк та Роман Повх.
– Анастасія Турчин – майстер спорту України міжнародного класу з дзюдо, багаторазова чемпіонка Європи та України з дзюдо. Тренують волинську дзюдоїстку Віталій Терешкевич та Михайло Романкевич.
– Яна Беломоіна – заслужений майстер спорту України, одна з лідерок світового велоспорту (маунтенбайк) в дисципліні крос-кантрі. Тренують спортсменку Віктор Ковальов та Максим Гавриленко.
– Іван Банзерук – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, один із найшвидших спортсменів спортивної ходьби України, срібний призер чемпіонату світу зі спортивної ходьби. Тренує легкоатлета Володимир Яловик.
– Данило Даниленко – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики (біг на 400 метрів, біг на 400 метрів з бар’єрами, змішана естафета 4х400 м). Народився у 1994 році в Черкасах, з 2015 року спортсмен виступає за Волинську область.
– Ірина Климець – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики (метання молота). Ірина Климець також вихованка обласної ДЮСШ. Спортсменку тренує Роман Черкашин.
– Марія Сахарук (Філюк) – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики (спортивна ходьба). Нині спортсменку тренує Валентина Борисюк.
– Сергій Ємельянов – член національної збірної команди України з параканое серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (2014 р.), заслужений майстер спорту України (2018 р.). Тренер збірної команди України: Загреба В.М. – заслужений тренер України.
– Станіслав Самолюк – член національної збірної команди України з академічного веслування серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (2019 р.), майстер спорту України міжнародного класу (2019 р.). Тренер збірної команди України: Загреба В.М. – заслужений тренер України.
– Юрій Бабинець – член національної збірної команди України з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (з 2016 року), майстер спорту України міжнародного класу (2016 р.). Тренери-викладачі: перший – Карпенко В.П., заслужений тренер України, особистий – Дружинович В.П., заслужений тренер України.
– Ярослав Окапінський – член національної збірної команди України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (2018 р.), майстер спорту України міжнародного класу (2020 р.), учень Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю. Тренер-викладач: Рожок А.Л.
– Марина Мажула – член національної збірної команди України з параканое серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (2018 р.), заслужений майстер спорту України (2019 р.). Тренер збірної команди України: Загреба В.М. – заслужений тренер України.
До слова, на Паралімпіаді-2020 волинські спортсмени здобули першість. Зокрема, Марина Мажула виграла срібло у веслуванні на байдарках в заїзді на 200 метрів (клас KL1), а Серій Ємельянов виборов золоту нагороду у веслуванні на байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів.
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