У Луцьку зустріли призерів чемпіонату світу з шашок. ФОТО





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Серед спортсменів – чемпіонка світу з класичних шашок та RAPID Ведерко Людмила та Шийка Ангеліна, яка дебютувала на цих змаганнях.



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Волинянин Микола Шаповал завоював дві срібні нагороди у двох номінаціях. Людмила Ведерко виборола два "золота" і стала чемпіонкою світу.



Ангеліна Шийка повернулася зі змагань з "бронзою", у ще одній номінації спортсменка посіла четверту сходинку. Ще одна волинянка Зінаїда Мручковська посіла четверту сходинку у своїй номінації.









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