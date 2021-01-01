вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку зустріли призерів чемпіонату світу з шашок. ФОТО

У Луцьку зустріли призерів чемпіонату світу з шашок. ФОТО
Сьогодні, 8 вересня, у Луцьку на залізничному вокзалі зустріли спортсменів, які представляли Волинську область на чемпіонаті світу з шашок-64 серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та слуху.

Про це повідомляють на сторінці Центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" Волинь.

Серед спортсменів – чемпіонка світу з класичних шашок та RAPID Ведерко Людмила та Шийка Ангеліна, яка дебютувала на цих змаганнях.

Як зазначає "Суспільне", чемпіонат світу проходив у місті Кранево в Болгарії з 27 серпня по 8 вересня. Волинь на змаганнях представляли четверо спортсменів.

Волинянин Микола Шаповал завоював дві срібні нагороди у двох номінаціях. Людмила Ведерко виборола два "золота" і стала чемпіонкою світу.

Ангеліна Шийка повернулася зі змагань з "бронзою", у ще одній номінації спортсменка посіла четверту сходинку. Ще одна волинянка Зінаїда Мручковська посіла четверту сходинку у своїй номінації.

У Луцьку зустріли призерів чемпіонату світу з шашок. ФОТО
У Луцьку зустріли призерів чемпіонату світу з шашок. ФОТО
У Луцьку зустріли призерів чемпіонату світу з шашок. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: змагання, Луцьк, зустріч, чемпіонатісвіту з шашок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві матір знімала порно зі своєю 5-річною донькою
Сьогодні, 13:00
Розшукують безвісти зниклого 38-річного волинянина
Сьогодні, 12:50
У Луцьку зустріли призерів чемпіонату світу з шашок. ФОТО
Сьогодні, 12:46
У Луцьку муніципали розігнали стихійний ринок біля автостанції. ФОТО
Сьогодні, 12:30
На Волині п'янючий водій фури заснув за кермом і злетів з дороги
Сьогодні, 12:19
Схожі новини
«KROSCHU LUTSK»: літній кубок та підготовка до чемпіонату Волині «KROSCHU LUTSK»: літній кубок та підготовка до чемпіонату Волині
30 серпень, 13:24
У Луцьку змагаються пожежники з усієї країни. ФОТО У Луцьку змагаються пожежники з усієї країни. ФОТО
28 липень, 12:11
У центрі Луцька через змагання перекриють рух транспорту У центрі Луцька через змагання перекриють рух транспорту
17 червень, 12:16
Куди піти у Луцьку на вихідних 22–23 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ Куди піти у Луцьку на вихідних 22–23 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
21 травень, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Конгресмени США, політики ЄС, депутати Луцькради: хто є на Молитовному сніданку
Сьогодні, 13:20
 0
Перевірка документів, огляд автомобілів: на Волині відбудуться антитерористичні навчання
Сьогодні, 13:12
 0
У Києві матір знімала порно зі своєю 5-річною донькою
Сьогодні, 13:00
 0
Розшукують безвісти зниклого 38-річного волинянина
Сьогодні, 12:50
 0
У Луцьку зустріли призерів чемпіонату світу з шашок. ФОТО
Сьогодні, 12:46
 0
Медіа
відео
1/8