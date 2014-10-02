Збірна України на останній секунді втратила перемогу над чехами в товариському матчі





Перший тайм був насиченим на гольові моменти. Особливо багато загроз створила Чехія. Господарі поля в дебюті гри могли покарати захист української збірної. Форвард Чехії Станіслав Тецл обійшов на віражі Дениса Бойка та відправляв м'яча у ворота, але Сергій Кривцов вчасно у підкаті вибив м'яча.



Ближче до перерви Чехія створила подібний момент, але ворота для них були немов зачаровані - в останню мить Олександр Сирота вибив м'яча та "загасив" небезпеку. Окрім цього, чехи регулярно тиснули та бомбардирували наш карний майданчик подачами.



Проте збірна України на 26-й хвилині відповіла своєю разючою контратакою. Олександр Зінченко запустив по флангу свого тезку Тимчика, а той віддав гольову передачу на Віктора Корнієнка, який забив свій перший гол за національну збірну. Для лівого латераля це був також дебютний поєдинок за збірну.



В другому таймі чеський нападник Тецл влучив у стійку, а також гарну нагоду мав Матей Видра, але реалізація нашого суперника була цього вечора кепською. Українці відповіли небезпечним моментом, коли Олександр Зубков прострілив, але Роман Яремчук не дотягнувся до м'яча.



На 89-й хвилині чеський гравець Саділек отримав нагоду пробити з близької відстані, але Бойко здійснив сейв. На останній секунді грі чехи дотисли українців і зрівняли рахунок - Матей Видра розстріляв ворота Бойка. В підсумку на табло нічия - 1:1.



Чехія - Україна - 1:1



Голи: Видра, 90+4 - Корнієнко, 26

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збірна України зіграла на виїзді внічию проти чеської команди в рамках контрольного поєдинку. Про перебіг матчу пише УНІАН. Перший тайм був насиченим на гольові моменти. Особливо багато загроз створила Чехія. Господарі поля в дебюті гри могли покарати захист української збірної. Форвард Чехіїобійшов на віражіта відправляв м'яча у ворота, алевчасно у підкаті вибив м'яча.Ближче до перерви Чехія створила подібний момент, але ворота для них були немов зачаровані - в останню митьвибив м'яча та "загасив" небезпеку. Окрім цього, чехи регулярно тиснули та бомбардирували наш карний майданчик подачами.Проте збірна України на 26-й хвилині відповіла своєю разючою контратакою.запустив по флангу свого тезку, а той віддав гольову передачу на, який забив свій перший гол за національну збірну. Для лівого латераля це був також дебютний поєдинок за збірну.В другому таймі чеський нападник Тецл влучив у стійку, а також гарну нагоду мав, але реалізація нашого суперника була цього вечора кепською. Українці відповіли небезпечним моментом, колипрострілив, алене дотягнувся до м'яча.На 89-й хвилині чеський гравецьотримав нагоду пробити з близької відстані, алездійснив сейв. На останній секунді грі чехи дотисли українців і зрівняли рахунок - Матей Видра розстріляв ворота Бойка. В підсумку на табло нічия - 1:1.Чехія - Україна - 1:1Голи: Видра, 90+4 - Корнієнко, 26

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