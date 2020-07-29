Мешканці волинського села креативно розмалювали автобусну зупинку. ФОТО





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Загалом ідея зробити естетично привабливим місце для чекання автобусу виникла у них ще рік тому. Однак для втілення такого задуму необхідні були кошти, адже насамперед слід провести чорнові роботи із підготовки стін для малювання. Тож фінансовий бік питання на себе взяв виходець Бихова, депутат Любешівської селищної ради Анатолій Якимчик.



«Він оплатив усі підготовчі роботи й закупив нам фарбу для малювання», - розповідає Іванна Ладчук, головна художниця цього проєкту.



Саме цій жінці й належить ідея, як мала виглядати автобусний павільйон.



«Ми хотіли зробити, щоб було не так, як в усіх. Тож я це уявляла, як сільський будинок із мальвами, віконцями. Всередині тут є все, як у справжній сільській хатині, - піч, полички із глечиками й іншим посудом, українські вишиті рушники. Ці всі елементи ми дружно малювали впродовж кількох днів. Якраз повезло нам і з погодними умовами, тож фарба на сонечку швидко висихала», - розповідає пані Іванна.



Так, до праці творча команда приступила 5 вересня. Останні штрихи домальовували вже у четвер. «Допомагали мені малювати Раїса Романюк, Іванна Савчук, Софія Гриневич. Із кресленням нас виручив Богдан Гриневич. Брала участь у цьому творчому процесі й малеча. Тож разом старалися зробити все якісно та красиво. Результатом задоволені, от тільки переживаємо, аби згодом хтось не попсував нашу творчість. А ще дуже сподіваємося, що відтепер у такому привабливому павільйоні пануватиме чистота, бо раніше тут був справжній смітник», - підсумовує Іванна Ладчук.







Фото Іванни Ладчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Бихова Камінь-Каширського району (колись Любешівський район) віднедавна красується оригінально пофарбована автобусна зупинка. Це - спільна справа небайдужих та ідейних місцевих жителів.Про це повідомляє Любешівська газета "Нове життя" Загалом ідея зробити естетично привабливим місце для чекання автобусу виникла у них ще рік тому. Однак для втілення такого задуму необхідні були кошти, адже насамперед слід провести чорнові роботи із підготовки стін для малювання. Тож фінансовий бік питання на себе взяв виходець Бихова, депутат Любешівської селищної ради«Він оплатив усі підготовчі роботи й закупив нам фарбу для малювання», - розповідає, головна художниця цього проєкту.Саме цій жінці й належить ідея, як мала виглядати автобусний павільйон.«Ми хотіли зробити, щоб було не так, як в усіх. Тож я це уявляла, як сільський будинок із мальвами, віконцями. Всередині тут є все, як у справжній сільській хатині, - піч, полички із глечиками й іншим посудом, українські вишиті рушники. Ці всі елементи ми дружно малювали впродовж кількох днів. Якраз повезло нам і з погодними умовами, тож фарба на сонечку швидко висихала», - розповідає пані Іванна.Так, до праці творча команда приступила 5 вересня. Останні штрихи домальовували вже у четвер. «Допомагали мені малюватиІз кресленням нас виручив. Брала участь у цьому творчому процесі й малеча. Тож разом старалися зробити все якісно та красиво. Результатом задоволені, от тільки переживаємо, аби згодом хтось не попсував нашу творчість. А ще дуже сподіваємося, що відтепер у такому привабливому павільйоні пануватиме чистота, бо раніше тут був справжній смітник», - підсумовує Іванна Ладчук.

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