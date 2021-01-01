На Волині акушера-гінеколога, що присвятив медицині пів століття, провели на заслужений відпочинок
Сьогодні, 17:28
9 вересня колектив Нововолинської центральної міської лікарні провів на заслужений відпочинок завідувача жіночої консультації, лікаря-акушера-гінеколога Новосада Михайла Михайловича.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Комунальному некомерційному підприємству «Нововолинська центральна міська лікарня» він присвятив 51 рік свого життя. За весь час своєї діяльності показав себе як досвідчений завідувач відділення, спеціаліст своєї справи та просто хороша людина, зазначають колеги.
Також додають, що Михайло Михайлович - творча особистість. У вільний час пише пісні, вірші, поеми. І сьогодні він покинув стіни закладу, цитуючи свою поезію:
РОЗДУМИ
В години відчаю і у хвилини болю
Коли життя перед очима йде-
Згорни в кулак жагу і власну волю
А воля Божа й так Тебе знайде!
І не чекай раптового спасіння,
Вдягни терпіння, щоб здолати страх.
На позитиві чекай благословіння
І з вірою прийми його в очах.
І тихо збоку подивись на себе:
Де помилився, що не так зробив,
Для покаяння завжди є потреба!
Важливо кожному, щоб вчасно зрозумів!
Вересень 2020. Михайло Новосад
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Комунальному некомерційному підприємству «Нововолинська центральна міська лікарня» він присвятив 51 рік свого життя. За весь час своєї діяльності показав себе як досвідчений завідувач відділення, спеціаліст своєї справи та просто хороша людина, зазначають колеги.
Також додають, що Михайло Михайлович - творча особистість. У вільний час пише пісні, вірші, поеми. І сьогодні він покинув стіни закладу, цитуючи свою поезію:
РОЗДУМИ
В години відчаю і у хвилини болю
Коли життя перед очима йде-
Згорни в кулак жагу і власну волю
А воля Божа й так Тебе знайде!
І не чекай раптового спасіння,
Вдягни терпіння, щоб здолати страх.
На позитиві чекай благословіння
І з вірою прийми його в очах.
І тихо збоку подивись на себе:
Де помилився, що не так зробив,
Для покаяння завжди є потреба!
Важливо кожному, щоб вчасно зрозумів!
Вересень 2020. Михайло Новосад
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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