вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Сухо та сонячно»: якою буде погода в Україні на вихідних

«Сухо та сонячно»: якою буде погода в Україні на вихідних
В Україні на вихідних, 11-12 вересня, погода буде тепла та сонячна.

Про це повідомляє на своїй сторінці синоптик Наталка Діденко.

За її словами, температура повітря впродовж дня досягатиме +22+26 градусів.

"Не захоплюйтесь у дводенній подорожі літнім гардеробом - ранки й вечори, зрозуміло, ночі вже явно холодні", - зауважила вона.

Дощів у більшості областей України не буде. Хіба що в неділю в Криму, на Херсонщині, локально на Закарпатті може щось трохи покапати.

У Києві 11-12 вересня очікується чудова погода - сухо, сонячно, із свіжими ранками та теплими днями. Максимально в столиці впродовж суботи-неділі +23+25 градусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, вихідні, Україна, синоптик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:35
«Сухо та сонячно»: якою буде погода в Україні на вихідних
Сьогодні, 12:10
Зеленський допускає можливість повномасштабної війни з Росією
Сьогодні, 12:05
Поляк жив у волинському селі з підробленим закордонним паспортом
Сьогодні, 12:00
На Волині затримали п'яного водія шкільного автобуса
Сьогодні, 11:47
Схожі новини
«Уся Україна порине у сонце»: синоптик розповіла про погоду на вихідні «Уся Україна порине у сонце»: синоптик розповіла про погоду на вихідні
21 травень, 12:00
В Україну йде нестерпна спека: коли чекати понад +37 градусів В Україну йде нестерпна спека: коли чекати понад +37 градусів
11 серпень, 12:07
Синоптик розповіла, якою буде погода в останні дні липня Синоптик розповіла, якою буде погода в останні дні липня
29 липень, 14:13
«Буде багато сонця»: синоптик озвучила прогноз погоди на вихідні «Буде багато сонця»: синоптик озвучила прогноз погоди на вихідні
23 липень, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:35
 0
«Сухо та сонячно»: якою буде погода в Україні на вихідних
Сьогодні, 12:10
 0
Зеленський допускає можливість повномасштабної війни з Росією
Сьогодні, 12:05
 0
Поляк жив у волинському селі з підробленим закордонним паспортом
Сьогодні, 12:00
 0
На Волині затримали п'яного водія шкільного автобуса
Сьогодні, 11:47
 0
Медіа
відео
1/8