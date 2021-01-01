«Сухо та сонячно»: якою буде погода в Україні на вихідних
Сьогодні, 12:10
В Україні на вихідних, 11-12 вересня, погода буде тепла та сонячна.
Про це повідомляє на своїй сторінці синоптик Наталка Діденко.
За її словами, температура повітря впродовж дня досягатиме +22+26 градусів.
"Не захоплюйтесь у дводенній подорожі літнім гардеробом - ранки й вечори, зрозуміло, ночі вже явно холодні", - зауважила вона.
Дощів у більшості областей України не буде. Хіба що в неділю в Криму, на Херсонщині, локально на Закарпатті може щось трохи покапати.
У Києві 11-12 вересня очікується чудова погода - сухо, сонячно, із свіжими ранками та теплими днями. Максимально в столиці впродовж суботи-неділі +23+25 градусів.
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Про це повідомляє на своїй сторінці синоптик Наталка Діденко.
За її словами, температура повітря впродовж дня досягатиме +22+26 градусів.
"Не захоплюйтесь у дводенній подорожі літнім гардеробом - ранки й вечори, зрозуміло, ночі вже явно холодні", - зауважила вона.
Дощів у більшості областей України не буде. Хіба що в неділю в Криму, на Херсонщині, локально на Закарпатті може щось трохи покапати.
У Києві 11-12 вересня очікується чудова погода - сухо, сонячно, із свіжими ранками та теплими днями. Максимально в столиці впродовж суботи-неділі +23+25 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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