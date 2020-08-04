На Волині затримали п'яного водія шкільного автобуса

Волинські патрульні відсторонили від керування п’яного шофера шкільного автобуса.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Сьогодні, 10 вересня, під час несення служби на стаціонарному посту "Явір", що на автодорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили транспортний засіб БАЗ.Під час спілкування з водієм, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.Патрульні запропонували керманичу пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події, на що чоловік погодився. Результат – позитивний (перевищення норми більше як у 3 рази).У транспортному засобі не було дітей, адже керманич тільки-но їхав на маршрут для перевезення школярів. На щастя, патрульні виявили його до того, як діти сіли б у транспорт.На 55-річного керманича склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.1 ст.122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг) КУпАП.Чоловіка відсторонили від керування транспортним засобом та вилучили посвідчення водія.