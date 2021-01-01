Дві смерті і 89 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за добу





Про це повідомляє ОДА.



Луцький район – 42 хворих:



Луцька ТГ – 26 хворих



Боратинська ТГ – 1 хворий



Берестечківська ТГ – 1 хворий



Ківерцівська ТГ – 1 хворий



Колківська ТГ –3 хворих



Копачівська ТГ – 2 хворих



Мар’янівська – 1 хворий



Олицька ТГ – 1 хворий



Підгайцівська ТГ – 3 хворих



Рожищенська ТГ – 3 хворих



Володимир-Волинський район – 14 хворих:



Володимир-Волинська ТГ – 4 хворих



Затурцівська ТГ – 2 хворих



Зимнівська ТГ – 2 хворих



Локачинська ТГ – 3 хворих



Нововолинська ТГ – 1 хворий



Оваднівська – 2 хворих



Камінь-Каширський район – 23 хворих:



Камінь-Каширська ТГ – 13 хворих;



Любешівська ТГ – 5 хворих



Маневицька ТГ – 4 хворих;



Прилісненська ТГ – 1 хворий



Ковельський район – 10 хворих:



Ковельська ТГ – 2 хворих



Люблинецька ТГ – 1 хворий



Ратнівська ТГ – 3 хворих



Шацька ТГ – 2 хворих



Турійська ТГ – 2 хворих



Усього станом на 10 вересня в області зареєстрували 63 223 випадки.



Одужало – 61 294 особи (за останню добу – 21).



Летальні випадки – 1212 (за останню добу – 2).



Методом ПЛР всього обстежено 277 209 осіб, за останню добу – 943 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 89 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє ОДА.Луцький район – 42 хворих:Луцька ТГ – 26 хворихБоратинська ТГ – 1 хворийБерестечківська ТГ – 1 хворийКіверцівська ТГ – 1 хворийКолківська ТГ –3 хворихКопачівська ТГ – 2 хворихМар’янівська – 1 хворийОлицька ТГ – 1 хворийПідгайцівська ТГ – 3 хворихРожищенська ТГ – 3 хворихВолодимир-Волинський район – 14 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 4 хворихЗатурцівська ТГ – 2 хворихЗимнівська ТГ – 2 хворихЛокачинська ТГ – 3 хворихНововолинська ТГ – 1 хворийОваднівська – 2 хворихКамінь-Каширський район – 23 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 13 хворих;Любешівська ТГ – 5 хворихМаневицька ТГ – 4 хворих;Прилісненська ТГ – 1 хворийКовельський район – 10 хворих:Ковельська ТГ – 2 хворихЛюблинецька ТГ – 1 хворийРатнівська ТГ – 3 хворихШацька ТГ – 2 хворихТурійська ТГ – 2 хворихУсього станом на 10 вересня в області зареєстрували 63 223 випадки.Одужало – 61 294 особи (за останню добу – 21).Летальні випадки – 1212 (за останню добу – 2).Методом ПЛР всього обстежено 277 209 осіб, за останню добу – 943 особи.

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