Дві смерті і 89 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за добу
Сьогодні, 10:41
За минулу добу на Волині зареєстрували 89 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє ОДА.
Луцький район – 42 хворих:
Луцька ТГ – 26 хворих
Боратинська ТГ – 1 хворий
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ – 1 хворий
Колківська ТГ –3 хворих
Копачівська ТГ – 2 хворих
Мар’янівська – 1 хворий
Олицька ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 3 хворих
Рожищенська ТГ – 3 хворих
Володимир-Волинський район – 14 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 4 хворих
Затурцівська ТГ – 2 хворих
Зимнівська ТГ – 2 хворих
Локачинська ТГ – 3 хворих
Нововолинська ТГ – 1 хворий
Оваднівська – 2 хворих
Камінь-Каширський район – 23 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 13 хворих;
Любешівська ТГ – 5 хворих
Маневицька ТГ – 4 хворих;
Прилісненська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 10 хворих:
Ковельська ТГ – 2 хворих
Люблинецька ТГ – 1 хворий
Ратнівська ТГ – 3 хворих
Шацька ТГ – 2 хворих
Турійська ТГ – 2 хворих
Усього станом на 10 вересня в області зареєстрували 63 223 випадки.
Одужало – 61 294 особи (за останню добу – 21).
Летальні випадки – 1212 (за останню добу – 2).
Методом ПЛР всього обстежено 277 209 осіб, за останню добу – 943 особи.
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Про це повідомляє ОДА.
Луцький район – 42 хворих:
Луцька ТГ – 26 хворих
Боратинська ТГ – 1 хворий
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ – 1 хворий
Колківська ТГ –3 хворих
Копачівська ТГ – 2 хворих
Мар’янівська – 1 хворий
Олицька ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 3 хворих
Рожищенська ТГ – 3 хворих
Володимир-Волинський район – 14 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 4 хворих
Затурцівська ТГ – 2 хворих
Зимнівська ТГ – 2 хворих
Локачинська ТГ – 3 хворих
Нововолинська ТГ – 1 хворий
Оваднівська – 2 хворих
Камінь-Каширський район – 23 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 13 хворих;
Любешівська ТГ – 5 хворих
Маневицька ТГ – 4 хворих;
Прилісненська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 10 хворих:
Ковельська ТГ – 2 хворих
Люблинецька ТГ – 1 хворий
Ратнівська ТГ – 3 хворих
Шацька ТГ – 2 хворих
Турійська ТГ – 2 хворих
Усього станом на 10 вересня в області зареєстрували 63 223 випадки.
Одужало – 61 294 особи (за останню добу – 21).
Летальні випадки – 1212 (за останню добу – 2).
Методом ПЛР всього обстежено 277 209 осіб, за останню добу – 943 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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