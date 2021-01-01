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Дві смерті і 89 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за добу

Дві смерті і 89 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 89 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє ОДА.

Луцький район – 42 хворих:

Луцька ТГ – 26 хворих

Боратинська ТГ – 1 хворий

Берестечківська ТГ – 1 хворий

Ківерцівська ТГ – 1 хворий

Колківська ТГ –3 хворих

Копачівська ТГ – 2 хворих

Мар’янівська – 1 хворий

Олицька ТГ – 1 хворий

Підгайцівська ТГ – 3 хворих

Рожищенська ТГ – 3 хворих

Володимир-Волинський район – 14 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 4 хворих

Затурцівська ТГ – 2 хворих

Зимнівська ТГ – 2 хворих

Локачинська ТГ – 3 хворих

Нововолинська ТГ – 1 хворий

Оваднівська – 2 хворих

Камінь-Каширський район – 23 хворих:

Камінь-Каширська ТГ – 13 хворих;

Любешівська ТГ – 5 хворих

Маневицька ТГ – 4 хворих;

Прилісненська ТГ – 1 хворий

Ковельський район – 10 хворих:

Ковельська ТГ – 2 хворих

Люблинецька ТГ – 1 хворий

Ратнівська ТГ – 3 хворих

Шацька ТГ – 2 хворих

Турійська ТГ – 2 хворих

Усього станом на 10 вересня в області зареєстрували 63 223 випадки.

Одужало – 61 294 особи (за останню добу – 21).

Летальні випадки – 1212 (за останню добу – 2).

Методом ПЛР всього обстежено 277 209 осіб, за останню добу – 943 особи.

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Теги: коронавірус, статистика
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