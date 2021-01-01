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Польща планує спростити процедуру одержання карти побиту: які зміни чекають на заробітчан

Польща планує спростити процедуру одержання карти побиту: які зміни чекають на заробітчан
У Польщі можуть спростити процедуру отримання карти побиту, тобто дозволу на тимчасове проживання і роботу.

Відповідні зміни до законопроєкту підготував польський уряд і їх ухвалити можуть вже найближчим часом - у вересні, про це повідомляє ТСН з посиланням на pulsHR.pl.

Так, за новими правилами, для одержання документу більше не знадобиться підтверджувати місце проживання і стабільне та регулярне джерело доходу. Замість цього буде перевірятися тільки, чи є в іноземця, гарантована робота з зарплатою не нижче мінімальної.

Також планується впровадити рішення, яке прискорює отримання карти побиту іноземцями, які мають намір працювати в організаціях, котрі мають особливе стратегічне значення для польської економіки. А також хочуть розширити перелік обставин, які не потребують зміни дозволу на тимчасове проживання і роботу.

Серед інших ініціатив, як пише In-Poland:

введення 60-денного терміну для вирішення питання про видавання дозволу на тимчасове проживання в першу чергу, який починається від моменту, коли всі формальні недоліки клопотання про дозвіл були усунені, й іноземець з'явився особисто в воєводське управління і подав всі необхідні документи,
введення конкретних 90-денних строків розгляду справи в апеляційному органі з питань видавання дозволу на тимчасове проживання. Наразі терміни розгляду апеляції у справі про отримання карти побиту доходять до 1-2 років.
Зазначається, що останніми роками збільшується кількість заяв про надання дозволу на проживання в Польщі, зокрема, карт побиту, які подаються до воєводських управлінь, що призводить до збільшення часу очікування розгляду цих питань.

А проєкт закону про внесення змін до закону про іноземців та деяких інших законів передусім спрямований на спрощення процедур, які стосуються надання іноземцям карт побиту в Польщі і дозволів на роботу.

Якщо законопроєкт буде підтримано, то запропоновані зміни наберуть чинності на початку 2022 року.

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Теги: робота, Польща, карта побиту
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