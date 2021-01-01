Секретар РНБО пропонує запровадити в Україні латиницю замість кирилиці
Сьогодні, 11:44
екретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україні слід з кирилиці як алфавітної системи письма перейти на латиницю.
Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».
«Я – за (запровадження латинки). Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитися кирилиці й перейти на латиницю», – вважає Данілов.
Також він виступив за запровадження двох мов у країні: української та англійської.
«Англійська мова має бути обов’язкова. Тому що, якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова – це мова цивілізованого спілкування», – зазначив секретар РНБО.
За його словами, англійську мову мають знати всі, її обов’язково мають викладати у школах та дитячих садочках.
Водночас він визнав, що людям старшого віку, які не знають англійської, буде складно.
Раніше Данілов заявляв, що Україна повинна убезпечити себе від «лінгвістичної війни», яку розв'язала Російська Федерація, більш активно запроваджуючи англійську мову.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».
«Я – за (запровадження латинки). Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитися кирилиці й перейти на латиницю», – вважає Данілов.
Також він виступив за запровадження двох мов у країні: української та англійської.
«Англійська мова має бути обов’язкова. Тому що, якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова – це мова цивілізованого спілкування», – зазначив секретар РНБО.
За його словами, англійську мову мають знати всі, її обов’язково мають викладати у школах та дитячих садочках.
Водночас він визнав, що людям старшого віку, які не знають англійської, буде складно.
Раніше Данілов заявляв, що Україна повинна убезпечити себе від «лінгвістичної війни», яку розв'язала Російська Федерація, більш активно запроваджуючи англійську мову.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Секретар РНБО пропонує запровадити в Україні латиницю замість кирилиці
Сьогодні, 11:44
Зеленський нагородив двох волинян званням «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України»
Сьогодні, 09:50
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:09
Мільйонам українців вирішили ще цьогоріч підвищити пенсію
Сьогодні, 08:26
Медіа