Секретар РНБО пропонує запровадити в Україні латиницю замість кирилиці

екретар Ради національної безпеки і оборонизаявив, що Україні слід з кирилиці як алфавітної системи письма перейти на латиницю.Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».«Я – за (запровадження латинки). Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитися кирилиці й перейти на латиницю», – вважає Данілов.Також він виступив за запровадження двох мов у країні: української та англійської.«Англійська мова має бути обов’язкова. Тому що, якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова – це мова цивілізованого спілкування», – зазначив секретар РНБО.За його словами, англійську мову мають знати всі, її обов’язково мають викладати у школах та дитячих садочках.Водночас він визнав, що людям старшого віку, які не знають англійської, буде складно.Раніше Данілов заявляв, що Україна повинна убезпечити себе від «лінгвістичної війни», яку розв'язала Російська Федерація, більш активно запроваджуючи англійську мову.