Неймовірна атмосфера і шалена підтримка: «Дмитрук Лучеськ Півмарафон» зібрав бігунів зі всієї країни. ФОТО*

Подія, що дарує невимовні емоції, подія, що надихає долати не лише багатокілометрові дистанції, а й свої страхи, подія, де відчуваєш величезну підтримку, – так відгукуються про «Дмитрук Лучеськ Півмарафон» учасники змагань. У Луцьку грандіозне спортивне дійство, котре організовує компанія «Дмитрук» спільно зі спортивним клубом «Лучеськ», сьогодні, 12 вересня, відбулося вже вшосте. І сюди з’їжджаються бігуни не лише з області, а й з різних куточків країни, зокрема Харкова, Рівного, Дніпра, Києва. Кожен із них обрав свою дистанцію – 5, 10 чи 21 кілометр.Цьогоріч через ремонті роботи на головному проспекті обласного центру змінили маршрут, однак, говорять учасники, це аж ніяк не завадило показати хороші результати, ба більше, зробило дистанцію цікавішою через підйоми.Піарниця компанії «Дмитрук»зізнається, що 6 років тому, коли виникла ідея організації півмарафону, більшість скептично до цього поставилася. Справа в тому, що у той час бігова корпоративна культура в країні ще не була достатньо розвиненою, а для Луцька це взагалі було ново.У першому забігу в 2016 році «Дмитрук Лучеськ Півмарафон» зібрав не більше 500 бігунів і переважно це були учасники з інших міст. Однак, подія органічно переросла в дещо масштабніше – цього року 500 людей долали дистанцію у 21 кілометр, на двох інших зареєструвалися сотні охочих.«По-перше, це говорить про те, що загалом в Україні розвивається бігова корпоративна культура. По-друге, свідчить про те, що Луцьк вже має своєрідний туристичний магніт для спортсменів з усієї країни. Сьогодні, коли забіг ще не закінчився, я вже отримала безліч повідомлень від тих гостей, що їхали з інших міст. Вони дякували за круту організацію, хороший стартовий пакет, підтримку, волонтерство і загалом за високий рівень змагань. Нам це дуже приємно! Компанія «Дмитрук» ніяк не пов’язана зі спортом, тому в свідомості людей виникає певний дисонанс. Але які компанії зазвичай організовують півмарафони? Ті, у яких міцна корпоративна культура, ті, що мають певну місію, візію, цінності. Якщо компанія вірить в людей, організовує подію, де людина може відчути свою особисту цінність, відчути, що вона може бути корисною, що може когось надихнути, стати прикладом», - гордо каже Катерина Пекна і підкріплює сказане цифрами: коли 6 років тому від компанії «Дмитрук» бігли лише 3 людей, то сьогодні – 78. Більшість із них подолали дистанцію у 5 кілометрів, не будучи професійними спортсменами.Подія мотивує до участі такі компанії, як «Epikur», «Kromberg & Shubert», «Modern-Expo», «БусМаркет», «Інвестор» тощо.Із травня до вересня допомагав, підтримував і мотивував бігунів півмарафону незмінний тренер –. Він – неодноразовий чемпіон України з бігу, чемпіон з бігу на 100 км, чемпіон з бігу на 50 км, неодноразовий призер чемпіонатів Європи та світу.Сама ж Катерина Пекна цьогоріч вперше бігла півмарафонську дистанцію, котру здолала за менше, аніж дві години.«Щороку я бігла, але цьогоріч 21 кілометр – дебют для мене. Я задоволена. Хоча насправді, коли я подолала цю дистанцію, зрозуміла, що це важко. Молодці всі, хто б з яким результатом не завершив дистанцію, бо це великий виклик. Усі, хто на це наважився, для мене герої», - відзначає піарниця компанії «Дмитрук». Поділяє мамине захоплення бігом і молодший син. Хлопчику 8 років і сьогодні він обрав дистанцію на 500 метрів. Марк говорить, що йому дуже подобається подія і медаль, котру вручають після забігу.Так, діти до 6 років могли обрати 100-метрову дистанцію, 7-8 років – 500 метрів, 9-13 років – 1000 метрів. Тим же діткам, які прийшли підтримати своїх рідних, теж було чим зайнятися, адже на території спортивного свята проводили різноманітні майстер-класи, грали у розвивалки, навчали правилам дорожнього руху.вперше сьогодні бігла разом із компанією «Дмитрук» і одразу вирішила спробувати свої сили на 10-кілометровій дистанції.«Вперше в житті я взагалі вирішила бігти. Мій брат – спортсмен. Він налаштував на те, що 5 кілометрів для мене буде замало. Та й тренувалися ми з травня. Я дуже задоволена і результатом, і організацією, і атмосферою, і підтримкою», - говорить жінка. Вона також прийшла на змагання з 5-річним сином, котрий вирішив бігти вже втретє 100 метрів.Не приховували емоцій не лише командні гравці.– вперше на «Дмитрук Лучеськ Півмарафоні». Обрала для себе дистанцію у 5 кілометрів:«Я бігаю для себе. Минулого року дещо не встигла на півмарафон, а от цього року вже прийшла. Дуже задоволена результатом, атмосферою і підтримкою абсолютно незнайомих людей! Тут усі наче одна родина. Минулого року точно бігтиму десятку».Панприїхав на змагання із Нововолинська. Чоловік уже 30 років працює на шахті. Вперше участь у півмарафоні взяв у 2017 році і є незмінним учасником дійства. Розпочинав волинянин із дистанції 5 кілометрів, сьогодні ж пробіг 10.«Я тільки один раз біг 5 кілометрів. Потім і 21 кілометрів долав, і 10 кілометрів. Цього року біг 10, бо хочу ще в Мукачево на півмарафон через тиждень. Дасть Бог, якщо доживу, 29 жовтня вже буде 50 років. Звісно, трохи темп вже не той, що у 2017 році, але нічого, бо біг – життя. Організація змагань – супер, погода – супер!», - задоволено каже чоловік.Першим же цьогоріч подолав дистанцію у 21 кілометр– за 1 годину 9 хвилин. Торік він теж взяв «золото» з результатом 1 година 6 хвилин та 54 секунди. Серед жінок першість здобула спортсменка з Молдови, що й у 2018 також була першою. Лілія – учасниця двох Олімпійських ігор (у Ріо-де-Жанейро та Токіо).«Сьогодні я бігла добре. Дистанція дуже хороша, погода – супер, траса – шикарна. Організація була на вищому рівні», - говорить Фіськович.Усі учасники змагань одноголосно заявляють, що на «Дмитрук Лучеськ Півмарафон» «затягує» у хорошому сенсі цього слова. Тож той, хто біг тут вперше, обов’язково зробить це ще, і ще. До того ж, коли є величезна допомога волонтерів і приємні бонуси від партнерів дійства: Сім23, «Luchan» «Barbermach», Тойота Центр Луцьк «Автоконцепт», «Ротонда», «Gusto», «HAPPY KIDS CLUB».