вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Волинь не відповідає «зеленому» рівню карантину, – МОЗ

Волинь не відповідає «зеленому» рівню карантину, – МОЗ
У чотирьох областях показник госпіталізацій з коронавірусом не відповідає “зеленому” рівню карантину.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що станом на 11 вересня у Волинській, Львівській, Одеській і Тернопільській областях динаміка рівня госпіталізацій перевищує показник, встановлений для “зеленої” зони епідеміологічної небезпеки.

Зокрема, на Львівщині впродовж трьох днів поспіль показник динаміки рівня госпіталізації перевищує норму. За останню добу рівень госпіталізацій становив 72,3% (норма 50%).

На Волині динаміка рівня госпіталізацій 11 вересня становила 62,6%. Водночас на Одещині – 52,3%, а на Тернопільщині – 50,9%.

Як відомо, на всій території України встановлено “зелений” рівень епідемічної небезпеки.

Нещодавно МОЗ направило подання Кабінету Міністрів щодо переведення України в “жовту” зону карантину з 13 вересня. Однак Уряд вирішив відкласти це рішення. Відтак, вся територія України залишилася у “зеленій” зоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, коронавірус, зони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коронавірус на Волині: де і скільки випадків недуги виявили за добу
Сьогодні, 10:32
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:09
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу
10 вересень, 10:09
В Україні – один з найбільших з кінця травня добових показників захворюваності на COVID-19
10 вересень, 08:57
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь не відповідає «зеленому» рівню карантину, – МОЗ
Сьогодні, 16:19
Неймовірна атмосфера і шалена підтримка: «Дмитрук Лучеськ Півмарафон» зібрав бігунів зі всієї країни. ФОТО*
Сьогодні, 15:34
На Волині зник чоловік
Сьогодні, 14:58
На виїзді з Луцька – ДТП з потерпілими
Сьогодні, 13:48
На Волині прикордонники зірвали дві оборудки контрабандистів
Сьогодні, 13:31
Схожі новини
В Україні всі регіони перевели у «зелену» карантинну зону: що це означає В Україні всі регіони перевели у «зелену» карантинну зону: що це означає
09 червень, 12:32
В Україні ще три області вийшли із «червоної» зони В Україні ще три області вийшли із «червоної» зони
06 травень, 11:29
МОЗ оновило карантинний розподіл: у якій зоні перебуває Волинь МОЗ оновило карантинний розподіл: у якій зоні перебуває Волинь
22 березень, 11:57
Де в Україні запровадили дистанційне навчання через коронавірус Де в Україні запровадили дистанційне навчання через коронавірус
15 березень, 11:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Неймовірні красоти Волині у новому тревел-шоу відомої української блогерки.ВІДЕО
11 вересень, 06:28
 1
Волинь не відповідає «зеленому» рівню карантину, – МОЗ
Сьогодні, 16:19
 0
Неймовірна атмосфера і шалена підтримка: «Дмитрук Лучеськ Півмарафон» зібрав бігунів зі всієї країни. ФОТО*
Сьогодні, 15:34
 0
На Волині зник чоловік
Сьогодні, 14:58
 0
На виїзді з Луцька – ДТП з потерпілими
Сьогодні, 13:48
 0
Медіа
відео
1/8