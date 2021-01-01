Волинь не відповідає «зеленому» рівню карантину, – МОЗ

У чотирьох областях показник госпіталізацій з коронавірусом не відповідає “зеленому” рівню карантину.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.Зазначається, що станом на 11 вересня у Волинській, Львівській, Одеській і Тернопільській областях динаміка рівня госпіталізацій перевищує показник, встановлений для “зеленої” зони епідеміологічної небезпеки.Зокрема, на Львівщині впродовж трьох днів поспіль показник динаміки рівня госпіталізації перевищує норму. За останню добу рівень госпіталізацій становив 72,3% (норма 50%).На Волині динаміка рівня госпіталізацій 11 вересня становила 62,6%. Водночас на Одещині – 52,3%, а на Тернопільщині – 50,9%.Як відомо, на всій території України встановлено “зелений” рівень епідемічної небезпеки.Нещодавно МОЗ направило подання Кабінету Міністрів щодо переведення України в “жовту” зону карантину з 13 вересня. Однак Уряд вирішив відкласти це рішення. Відтак, вся територія України залишилася у “зеленій” зоні.