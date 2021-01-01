Знайшли чоловіка, який зник на Волині 10 вересня
Сьогодні, 09:24
Знайшли Віталія Гордійчука із села Дідичі Луцького району (раніше - Ківерцівського), якого рідні та поліція розшукували з 10 вересня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила родичка чоловіка Марія Кульган.
Відомо, що чоловікові – 56 років. У п'ятницю, 10 вересня, увечері чоловік повинен був сісти у маршрутку з автостанції міста Луцька до села Дідичі. Відтоді деякий час на зв'язок не виходив.
Наразі ж відомо, що чоловіка знайшли живим. Його життю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила родичка чоловіка Марія Кульган.
Відомо, що чоловікові – 56 років. У п'ятницю, 10 вересня, увечері чоловік повинен був сісти у маршрутку з автостанції міста Луцька до села Дідичі. Відтоді деякий час на зв'язок не виходив.
Наразі ж відомо, що чоловіка знайшли живим. Його життю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Люди в одному вагоні, а худоба – в іншому»: спогади 92-річної волинянки про депортацію
Сьогодні, 09:56
Знайшли чоловіка, який зник на Волині 10 вересня
Сьогодні, 09:24
Курс валют у Луцьку на 13 вересня
Сьогодні, 09:19
Медіа