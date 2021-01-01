Знайшли чоловіка, який зник на Волині 10 вересня

Знайшлиіз села Дідичі Луцького району (раніше - Ківерцівського), якого рідні та поліція розшукували з 10 вересня.Про цеповідомила родичка чоловікаВідомо, що чоловікові – 56 років. У п'ятницю, 10 вересня, увечері чоловік повинен був сісти у маршрутку з автостанції міста Луцька до села Дідичі. Відтоді деякий час на зв'язок не виходив.Наразі ж відомо, що чоловіка знайшли живим. Його життю нічого не загрожує.