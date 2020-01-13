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У Луцьку водій Audi заправився на АЗС та, не розрахувавшись, втік

У Луцьку водій Audi заправився на АЗС та, не розрахувавшись, втік
Луцькі патрульні затримали водія автомобіля, підозрюваного у шахрайстві.

Про це інформує пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Повідомлення патрульним надійшло вчора, близько 23-ї години. Оператор АЗС повідомив, що керманич автомобіля Audi A6 темного кольору заправився на суму 1491 гривню та, не оплативши, поїхав у невідомому напрямку. Подія трапилася на вулиці Яровиця.

Екіпажі патрульної поліції розпочали обстеження прилеглої території в пошуках транспортного засобу. Згодом патрульні неподалік обласного центру виявили та затримали автомобіль Audi A6, який підпадав під орієнтування. За кермом перебував 25-річний чоловік.

Як виявилося, під час перебування на АЗС автомобіль мав номерні знаки, які не відповідали цьому транспортному засобу, а у керманича не було документів на право керування.

Патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів), ч. 6 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом з номерним знаком, що не належить цьому засобу) КУпАП та на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для встановлення всіх обставин події.

Транспортний засіб доставили на спеціальний майданчик.

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Теги: АЗС, водій, Луцьк, втеча
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