У Луцьку водій Audi заправився на АЗС та, не розрахувавшись, втік

Луцькі патрульні затримали водія автомобіля, підозрюваного у шахрайстві.Про це інформує пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Повідомлення патрульним надійшло вчора, близько 23-ї години. Оператор АЗС повідомив, що керманич автомобіля Audi A6 темного кольору заправився на суму 1491 гривню та, не оплативши, поїхав у невідомому напрямку. Подія трапилася на вулиці Яровиця.Екіпажі патрульної поліції розпочали обстеження прилеглої території в пошуках транспортного засобу. Згодом патрульні неподалік обласного центру виявили та затримали автомобіль Audi A6, який підпадав під орієнтування. За кермом перебував 25-річний чоловік.Як виявилося, під час перебування на АЗС автомобіль мав номерні знаки, які не відповідали цьому транспортному засобу, а у керманича не було документів на право керування.Патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів), ч. 6 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом з номерним знаком, що не належить цьому засобу) КУпАП та на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для встановлення всіх обставин події.Транспортний засіб доставили на спеціальний майданчик.