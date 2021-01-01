Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 14 вересня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 14 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12⁰ тепла, вдень 17-22⁰ тепла.
У Луцьку, за даними Sinoptik, протягом усього дня погода буде похмурою. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
Вдень - 14-13⁰ тепла, вночі - 20-22⁰ тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12⁰ тепла, вдень 17-22⁰ тепла.
У Луцьку, за даними Sinoptik, протягом усього дня погода буде похмурою. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
Вдень - 14-13⁰ тепла, вночі - 20-22⁰ тепла.
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