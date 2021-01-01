Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 14 вересня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12⁰ тепла, вдень 17-22⁰ тепла.



У Луцьку, за даними Sinoptik, протягом усього дня погода буде похмурою. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.



Вдень - 14-13⁰ тепла, вночі - 20-22⁰ тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 14 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12⁰ тепла, вдень 17-22⁰ тепла.У Луцьку, за даними Sinoptik, протягом усього дня погода буде похмурою. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.Вдень - 14-13⁰ тепла, вночі - 20-22⁰ тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію