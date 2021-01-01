На Волині недійсні монети використають для допомоги хворим дітям





Про це йдеться на сторінках газети



Монети номіналом 25 копійок нікому особливо не потрібні тепер, так як рік тому вийшли з обігу, ними вже не розплатишся в магазині, автобусі чи деінде. Але цей дріб’язок ще можна використати з користю, пожертвувавши дітям, які ведуть непростий бій із страшною недугою – раком. Адже поки що “четвертаки” приймають для обміну на дійсні платіжні грошові знаки банківські установи, тож таким чином у благодійному фонді”Таблеточки” спільно з Національним банком України вирішили конвертувати їх у фінансовий ресурс для допомоги хворим дітям.



Щоб долучитися до доброчинної акції, потрібно упродовж вересня завітати до відділення одного із банків-партнерів (у випадку Камінь-Каширського району — це Ощадбанк ) і при здійсненні обміну переказати принесену суму монет на рахунок фонду “Таблеточки”.

А от у Любешівській селищній раді та тамтешньому центрі надання адміністративних послуг знайшли альтернативу. В установах встановили спеціальні скриньки, у яких кожен охочий може залишити свій “скарб”.



Також збір монет наразі проводять окремі навчальні заклади в громадах, що виявили бажання стати офіційними помічниками-волонтерами і пройшли відповідну реєстрацію. Одним з таких є В’язівненська гімназія Любешівської тергромади. Опісля зібрані благодійні внески звідтіля аналогічно передадуть до банків для зарахування на рахунок згаданої благодійної організації.

Подібним чином можуть долучитися до благодійної акції усі, хто розуміє біль хворої дитини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Любешівщині та Камінь-Каширщині активісти вигадали, як виведені з обігу монети використати для допомоги хворим дітям.Про це йдеться на сторінках газети "Полісся". Монети номіналом 25 копійок нікому особливо не потрібні тепер, так як рік тому вийшли з обігу, ними вже не розплатишся в магазині, автобусі чи деінде. Але цей дріб’язок ще можна використати з користю, пожертвувавши дітям, які ведуть непростий бій із страшною недугою – раком. Адже поки що “четвертаки” приймають для обміну на дійсні платіжні грошові знаки банківські установи, тож таким чином у благодійному фонді”Таблеточки” спільно з Національним банком України вирішили конвертувати їх у фінансовий ресурс для допомоги хворим дітям.Щоб долучитися до доброчинної акції, потрібно упродовж вересня завітати до відділення одного із банків-партнерів (у випадку Камінь-Каширського району — це Ощадбанк ) і при здійсненні обміну переказати принесену суму монет на рахунок фонду “Таблеточки”.А от у Любешівській селищній раді та тамтешньому центрі надання адміністративних послуг знайшли альтернативу. В установах встановили спеціальні скриньки, у яких кожен охочий може залишити свій “скарб”.Також збір монет наразі проводять окремі навчальні заклади в громадах, що виявили бажання стати офіційними помічниками-волонтерами і пройшли відповідну реєстрацію. Одним з таких є В’язівненська гімназія Любешівської тергромади. Опісля зібрані благодійні внески звідтіля аналогічно передадуть до банків для зарахування на рахунок згаданої благодійної організації.Подібним чином можуть долучитися до благодійної акції усі, хто розуміє біль хворої дитини.

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