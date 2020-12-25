В Україні готуються до створення кібервійськ
Сьогодні, 06:29
Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов провів нараду щодо створення кібервійськ України.
Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на пресслужбу РНБО.
"Кабінету Міністрів доручено у двомісячний термін розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо створення та функціонування в системі Міністерства оборони України кібервійськ", - ідеться в повідомленні.
Під час наради розглядали питання про обсяг матеріально-технічних і фінансових ресурсів, які є необхідними для створення та забезпечення кібервійськ, комплектування особового складу, основних завдань тощо.
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Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на пресслужбу РНБО.
"Кабінету Міністрів доручено у двомісячний термін розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо створення та функціонування в системі Міністерства оборони України кібервійськ", - ідеться в повідомленні.
Під час наради розглядали питання про обсяг матеріально-технічних і фінансових ресурсів, які є необхідними для створення та забезпечення кібервійськ, комплектування особового складу, основних завдань тощо.
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