В Україні готуються до створення кібервійськ





Про це повідомляє



"Кабінету Міністрів доручено у двомісячний термін розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо створення та функціонування в системі Міністерства оборони України кібервійськ", - ідеться в повідомленні.



Під час наради розглядали питання про обсяг матеріально-технічних і фінансових ресурсів, які є необхідними для створення та забезпечення кібервійськ, комплектування особового складу, основних завдань тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов провів нараду щодо створення кібервійськ України.Про це повідомляє Кореспондент , посилаючись на пресслужбу РНБО."Кабінету Міністрів доручено у двомісячний термін розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо створення та функціонування в системі Міністерства оборони України кібервійськ", - ідеться в повідомленні.Під час наради розглядали питання про обсяг матеріально-технічних і фінансових ресурсів, які є необхідними для створення та забезпечення кібервійськ, комплектування особового складу, основних завдань тощо.

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