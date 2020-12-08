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У Луцьку на Глушець – «тягучка» через ранкові аварії. ФОТО

У Луцьку на Глушець – «тягучка» через ранкові аварії. ФОТО
Вранці 14 вересня у Луцьку на вулиці Глушець сталося 2 аварії, внаслідок яких - ускладнений рух транспорту.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Так, на вулиці Глушець на повороті до Паркової зіткнулися автомобілі Chevrolet і Volkswagen. Легковики зазнали незначних механічних пошкоджень.

На місці працює патрульна поліція.

У Луцьку на Глушець – «тягучка» через ранкові аварії. ФОТО
У Луцьку на Глушець – «тягучка» через ранкові аварії. ФОТО

Друга автопригода трапилася за участю Opel та Toyota. Автомобілі також отримали незначні механічні пошкодження.

За словами свідків ДТП, внаслідок аварій на зазначеній ділянці дороги утворилася "тягучка". На щастя, за попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав.

У Луцьку на Глушець – «тягучка» через ранкові аварії. ФОТО
У Луцьку на Глушець – «тягучка» через ранкові аварії. ФОТО

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Теги: аварії, Луцьк, затори, Глушець
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