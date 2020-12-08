У Луцьку на Глушець – «тягучка» через ранкові аварії. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Так, на вулиці Глушець на повороті до Паркової зіткнулися автомобілі Chevrolet і Volkswagen. Легковики зазнали незначних механічних пошкоджень.



На місці працює патрульна поліція.





Друга автопригода трапилася за участю Opel та Toyota. Автомобілі також отримали незначні механічні пошкодження.



За словами свідків ДТП, внаслідок аварій на зазначеній ділянці дороги утворилася "тягучка". На щастя, за попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці 14 вересня у Луцьку на вулиці Глушець сталося 2 аварії, внаслідок яких - ускладнений рух транспорту.Про цеповідомили очевидці.Так, на вулиці Глушець на повороті до Паркової зіткнулися автомобілі Chevrolet і Volkswagen. Легковики зазнали незначних механічних пошкоджень.На місці працює патрульна поліція.Друга автопригода трапилася за участю Opel та Toyota. Автомобілі також отримали незначні механічні пошкодження.За словами свідків ДТП, внаслідок аварій на зазначеній ділянці дороги утворилася "тягучка". На щастя, за попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав.

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