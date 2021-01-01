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У Луцьку зіткнулися три автомобілі. ВІДЕО

У Луцьку зіткнулися три автомобілі. ВІДЕО
Вранці 12 вересня на перехресті вул. Львівська - вул. Європейська сталася подвійна аварія.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Департаменту муніципальної варти Луцькради.

Автопригода сталася за участі трьох легкових автомобілів. Водій OPEL порушив правила переїзду перехрестя, а саме повертаючи ліворуч не надав перевагу в русі автомобілям MERCEDES-BENZ та VOLKSWAGEN, що рухалися головною дорогою, внаслідок чого відбулося зіткнення.

На місце події одразу прибули екстрена медична допомога та поліція.


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Теги: Луцьк, ДТП, аварія
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