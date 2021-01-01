У Ковелі відбудеться перший театральний фестиваль





Фестиваль відбудеться 22-24 жовтня. Про це



У програмі: театральна хода колективів-учасників; майстер-класи від провідних та визнаних майстрів театрального мистецтва сучасності; вистави; творчі лабораторії; фотозони та виставки театру; творчі зустрічі.



«Не пропустіть та обов'язково доєднуйтесь. Детальну програму фестивалю очікуйте згодом. Слідкуйте за анонсами та оголошеннями. Запрошуємо до участі театральні колективи», – йдеться в анонсі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі відбудеться перший відкритий фестиваль театрального мистецтва.Фестиваль відбудеться 22-24 жовтня. Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.У програмі: театральна хода колективів-учасників; майстер-класи від провідних та визнаних майстрів театрального мистецтва сучасності; вистави; творчі лабораторії; фотозони та виставки театру; творчі зустрічі.«Не пропустіть та обов'язково доєднуйтесь. Детальну програму фестивалю очікуйте згодом. Слідкуйте за анонсами та оголошеннями. Запрошуємо до участі театральні колективи», – йдеться в анонсі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію