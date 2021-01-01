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У Ковелі відбудеться перший театральний фестиваль

У Ковелі відбудеться перший театральний фестиваль
У Ковелі відбудеться перший відкритий фестиваль театрального мистецтва.

Фестиваль відбудеться 22-24 жовтня. Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.

У програмі: театральна хода колективів-учасників; майстер-класи від провідних та визнаних майстрів театрального мистецтва сучасності; вистави; творчі лабораторії; фотозони та виставки театру; творчі зустрічі.

«Не пропустіть та обов'язково доєднуйтесь. Детальну програму фестивалю очікуйте згодом. Слідкуйте за анонсами та оголошеннями. Запрошуємо до участі театральні колективи», – йдеться в анонсі.


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Теги: театральний фестиваль, Ковель
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