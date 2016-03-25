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На Волині посеред ночі знайшли безпілотники контрабандистів. ВІДЕО. ФОТО

На Волині посеред ночі знайшли безпілотники контрабандистів. ВІДЕО. ФОТО
Прикордонники Волинського загону виявили три безпілотні літальні апарати, котрі використовували для незаконного переміщення цигарок до Польщі.

Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону

Близько опівночі прикордонний патруль почув характерний для безпілотника шум в тилу ділянки відділу «Грабове». Військовослужбовці підрозділу розпочали пошукові дії. За допомогою безпілотного авіаційного комплексу охоронці кордону зафіксували на околиці одного з прикордонних населених пунктів Ковельського району автомобіль. Неподалік транспортного засобу пошукова група спільно з оперативниками прикордонного загону виявила три саморобні літальні апарати та радіоантени, які використовувалися для управління безпілотниками.

На цей час триває пошук осіб, причетних до організації протиправної діяльності на кордоні.

Про знахідку співробітники Держприкордонслужби повідомили поліцейських, які встановленим порядком й вилучили літальні апарати кустарного виробництва, антени та транспортний засіб «Chrysler Voyager».

На Волині посеред ночі знайшли безпілотники контрабандистів. ВІДЕО. ФОТО
На Волині посеред ночі знайшли безпілотники контрабандистів. ВІДЕО. ФОТО
На Волині посеред ночі знайшли безпілотники контрабандистів. ВІДЕО. ФОТО
На Волині посеред ночі знайшли безпілотники контрабандистів. ВІДЕО. ФОТО



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Теги: котранбандисти, літальні апарати, прикордонники, Ковельщина
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