У МОЗ пояснили, чи може дитина з нежиттю відвідувати школу або садок





Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у



"Якщо ці симптоми супроводжуються високою температурою, або з’явилися в розпал сезону ГРВІ, краще залишитися вдома. Зважайте також на пандемію COVID-19", – йдеться у повідомленні.



МОЗ закликає не відпускати дітей до закладів освіти, якщо у них є такі симптоми:



- висока температура,

- безперервний кашель,

- в’ялість та загальна слабкість,

- втрата або зміна нюху або смаку.



"Якщо дитина температурить, у неї з'явився висип, болі в різних частинах тіла чи ознаки інфекційних захворювань, перед поверненням до школи чи садочка її має оглянути лікар. Він і визначить, чи можна відвідувати школу чи садок", – наголошують у міністерстві.



Щоб повернутися до навчання, дитина має бути активною, добре почуватися і мати температуру нижчу за 37,2° без прийому жарознижувальних препаратів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У більшості випадків легкий кашель або нежить, зокрема залишкові після перенесених хвороб, не є протипоказанням для відвідування садочків чи шкіл.Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у Facebook та пояснило, у яких випадках дитині з нежитем не варто відвідувати освітній заклад."Якщо ці симптоми супроводжуються високою температурою, або з’явилися в розпал сезону ГРВІ, краще залишитися вдома. Зважайте також на пандемію COVID-19", – йдеться у повідомленні.МОЗ закликає не відпускати дітей до закладів освіти, якщо у них є такі симптоми:- висока температура,- безперервний кашель,- в’ялість та загальна слабкість,- втрата або зміна нюху або смаку."Якщо дитина температурить, у неї з'явився висип, болі в різних частинах тіла чи ознаки інфекційних захворювань, перед поверненням до школи чи садочка її має оглянути лікар. Він і визначить, чи можна відвідувати школу чи садок", – наголошують у міністерстві.Щоб повернутися до навчання, дитина має бути активною, добре почуватися і мати температуру нижчу за 37,2° без прийому жарознижувальних препаратів.

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