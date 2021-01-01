У МОЗ пояснили, чи може дитина з нежиттю відвідувати школу або садок
Сьогодні, 22:32
У більшості випадків легкий кашель або нежить, зокрема залишкові після перенесених хвороб, не є протипоказанням для відвідування садочків чи шкіл.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у Facebook та пояснило, у яких випадках дитині з нежитем не варто відвідувати освітній заклад.
"Якщо ці симптоми супроводжуються високою температурою, або з’явилися в розпал сезону ГРВІ, краще залишитися вдома. Зважайте також на пандемію COVID-19", – йдеться у повідомленні.
МОЗ закликає не відпускати дітей до закладів освіти, якщо у них є такі симптоми:
- висока температура,
- безперервний кашель,
- в’ялість та загальна слабкість,
- втрата або зміна нюху або смаку.
"Якщо дитина температурить, у неї з'явився висип, болі в різних частинах тіла чи ознаки інфекційних захворювань, перед поверненням до школи чи садочка її має оглянути лікар. Він і визначить, чи можна відвідувати школу чи садок", – наголошують у міністерстві.
Щоб повернутися до навчання, дитина має бути активною, добре почуватися і мати температуру нижчу за 37,2° без прийому жарознижувальних препаратів.
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Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у Facebook та пояснило, у яких випадках дитині з нежитем не варто відвідувати освітній заклад.
"Якщо ці симптоми супроводжуються високою температурою, або з’явилися в розпал сезону ГРВІ, краще залишитися вдома. Зважайте також на пандемію COVID-19", – йдеться у повідомленні.
МОЗ закликає не відпускати дітей до закладів освіти, якщо у них є такі симптоми:
- висока температура,
- безперервний кашель,
- в’ялість та загальна слабкість,
- втрата або зміна нюху або смаку.
"Якщо дитина температурить, у неї з'явився висип, болі в різних частинах тіла чи ознаки інфекційних захворювань, перед поверненням до школи чи садочка її має оглянути лікар. Він і визначить, чи можна відвідувати школу чи садок", – наголошують у міністерстві.
Щоб повернутися до навчання, дитина має бути активною, добре почуватися і мати температуру нижчу за 37,2° без прийому жарознижувальних препаратів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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