До цього діток відправляли до Львова чи Києва: у Луцьку будуть ліжка щелепно-лицевої хірургії





Про це у програмі «Телемедицина» 14 вересня на Дмитро Струк.



За його словами, раніше дітей із щелепно-лицевими проблемами оперували в обласній клінічній лікарні, але згодом це заборонили.



«Був випадок в Україні, коли анестезіолог для дорослих давав дитині наркоз (це не у щелепно-лицевій хірургії сталося), і дитина померла. Після цього сказали, що дорослий анестезіолог не повинен давати наркоз дітям. Враховуючи те, що у нас лікарня для дорослих і в нас немає спеціалізації по дитячій анестезіології, управління охорони здоров’я нам заборонило оперувати дітей. Цих дітей відправляли або у Київ, або у Львів.



Так було 6-7 років. А цього року відкрили 5 ліжок у дитячій лікарні при лор-відділенні, де я маю можливість там надавати допомогу цим дітям», – розповів лікар.



За його словами, майже кожного місяця народжується дитина, яка потребує допомоги щелепно-лицевого хірурга.



«Мене викликають на консультацію або у пологовий будинок, або у перинатальний центр для того, щоб батьків заспокоїти, що нічого страшного, це все можна виправити. Йдеться про незарощення верхньої губи і піднебіння. У народі ці вади називають «заяча губа», або «вовча паща», – пояснив Дмитро Струк.



«Такі втручання робляться після 3 місяців на губі і після 5-6 місяців, до року, – на піднебінні. Вважається, що операції на піднебінні треба робити саме до року, а не пізніше, тому що після року дитина починає розмовляти, і треба закрити дефект на піднебінні. Бо якщо операцію робити в 2 чи 3 роки, дитина гнусавить – із так званим французьким акцентом починає говорити. А якщо до року – то ці діти розмовляють, як ми з вами», – запевнив лікар.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч у Волинській обласній дитячій лікарні в лор-відділенні відкрили 5 ліжок для дітей, які потребують допомоги щелепно-лицевого хірурга. До цього таких пацієнтів відправляли до Львова чи Києва.Про це у програмі «Телемедицина» 14 вересня на 12 каналі розповів завідувач відділення щелепно-лицевої хірургії Волинської обласної клінічної лікарніЗа його словами, раніше дітей із щелепно-лицевими проблемами оперували в обласній клінічній лікарні, але згодом це заборонили.«Був випадок в Україні, коли анестезіолог для дорослих давав дитині наркоз (це не у щелепно-лицевій хірургії сталося), і дитина померла. Після цього сказали, що дорослий анестезіолог не повинен давати наркоз дітям. Враховуючи те, що у нас лікарня для дорослих і в нас немає спеціалізації по дитячій анестезіології, управління охорони здоров’я нам заборонило оперувати дітей. Цих дітей відправляли або у Київ, або у Львів.Так було 6-7 років. А цього року відкрили 5 ліжок у дитячій лікарні при лор-відділенні, де я маю можливість там надавати допомогу цим дітям», – розповів лікар.За його словами, майже кожного місяця народжується дитина, яка потребує допомоги щелепно-лицевого хірурга.«Мене викликають на консультацію або у пологовий будинок, або у перинатальний центр для того, щоб батьків заспокоїти, що нічого страшного, це все можна виправити. Йдеться про незарощення верхньої губи і піднебіння. У народі ці вади називають «заяча губа», або «вовча паща», – пояснив Дмитро Струк.«Такі втручання робляться після 3 місяців на губі і після 5-6 місяців, до року, – на піднебінні. Вважається, що операції на піднебінні треба робити саме до року, а не пізніше, тому що після року дитина починає розмовляти, і треба закрити дефект на піднебінні. Бо якщо операцію робити в 2 чи 3 роки, дитина гнусавить – із так званим французьким акцентом починає говорити. А якщо до року – то ці діти розмовляють, як ми з вами», – запевнив лікар.

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