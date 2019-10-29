вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині посеред ночі знайшли залишені контрабандистами пакунки з цигарками. ФОТО. ВІДЕО

На Волині посеред ночі знайшли залишені контрабандистами пакунки з цигарками. ФОТО. ВІДЕО
Поблизу українсько-білоруського кордону військовослужбовці Волинського загону знайшли 14 пакунків з тютюновими виробами.

Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.

Сьогодні вночі, 17 вересня, під час патрулювання місцевості, прикордонний наряд відділу «Світязь» викрив товар контрабандистів, чим зірвав незаконну оборудку.

Пакунки з куривом білоруського виробництва, які зловмисники, вочевидь незаконно, перемістили на територію України, охоронці кордону виявили неподалік н.п. Піща Ковельського району. Всього в контрабандних ношах знаходилося майже 7 тисяч пачок цигарок «Minsk».

Тютюнові вироби встановленим порядком будуть передані співробітникам ДФС. Тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконного переміщення цигарок.

На Волині посеред ночі знайшли залишені контрабандистами пакунки з цигарками. ФОТО. ВІДЕО
На Волині посеред ночі знайшли залишені контрабандистами пакунки з цигарками. ФОТО. ВІДЕО
На Волині посеред ночі знайшли залишені контрабандистами пакунки з цигарками. ФОТО. ВІДЕО
На Волині посеред ночі знайшли залишені контрабандистами пакунки з цигарками. ФОТО. ВІДЕО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: контрабандні пакунки, волинські прикордонники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому досі працює «славнозвісна» луцька «Юнона»
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зіткнулися дві автівки: позашляховик врізався у паркан
Сьогодні, 12:32
Заборгованість за доставку газу на Волині – 25 мільйонів гривень
Сьогодні, 12:15
На Волині посеред ночі знайшли залишені контрабандистами пакунки з цигарками. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:00
Скільки безробітних волинян отримали одноразову допомогу на відкриття бізнесу
Сьогодні, 11:50
У волинському селі через замикання електромережі сталася пожежа
Сьогодні, 11:36
Схожі новини
На Волині у вантажному вагоні, який їхав до Польщі, знайшли нелегального мандрівника На Волині у вантажному вагоні, який їхав до Польщі, знайшли нелегального мандрівника
04 вересень, 16:56
Колектив волинських прикордонників поповнився молодими офіцерами. ФОТО Колектив волинських прикордонників поповнився молодими офіцерами. ФОТО
02 серпень, 17:16
«Гроза контрабандистів»: автопарк волинських прикордонників поповнився новою технікою. ВІДЕО «Гроза контрабандистів»: автопарк волинських прикордонників поповнився новою технікою. ВІДЕО
14 червень, 18:04
На Волині прикордонники знайшли в лісі контрабандні сигарети на понад пів мільйона гривень. ВІДЕО На Волині прикордонники знайшли в лісі контрабандні сигарети на понад пів мільйона гривень. ВІДЕО
29 жовтень, 2019, 12:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Без водійських прав та номерного знака: у Луцьку затримали п'янючого скутериста
Сьогодні, 12:40
 0
На Волині зіткнулися дві автівки: позашляховик врізався у паркан
Сьогодні, 12:32
 0
Заборгованість за доставку газу на Волині – 25 мільйонів гривень
Сьогодні, 12:15
 0
На Волині посеред ночі знайшли залишені контрабандистами пакунки з цигарками. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:00
 0
Скільки безробітних волинян отримали одноразову допомогу на відкриття бізнесу
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8