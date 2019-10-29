На Волині посеред ночі знайшли залишені контрабандистами пакунки з цигарками. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.



Сьогодні вночі, 17 вересня, під час патрулювання місцевості, прикордонний наряд відділу «Світязь» викрив товар контрабандистів, чим зірвав незаконну оборудку.



Пакунки з куривом білоруського виробництва, які зловмисники, вочевидь незаконно, перемістили на територію України, охоронці кордону виявили неподалік н.п. Піща Ковельського району. Всього в контрабандних ношах знаходилося майже 7 тисяч пачок цигарок «Minsk».



Тютюнові вироби встановленим порядком будуть передані співробітникам ДФС. Тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконного переміщення цигарок.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу українсько-білоруського кордону військовослужбовці Волинського загону знайшли 14 пакунків з тютюновими виробами.Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.Сьогодні вночі, 17 вересня, під час патрулювання місцевості, прикордонний наряд відділу «Світязь» викрив товар контрабандистів, чим зірвав незаконну оборудку.Пакунки з куривом білоруського виробництва, які зловмисники, вочевидь незаконно, перемістили на територію України, охоронці кордону виявили неподалік н.п. Піща Ковельського району. Всього в контрабандних ношах знаходилося майже 7 тисяч пачок цигарок «Minsk».Тютюнові вироби встановленим порядком будуть передані співробітникам ДФС. Тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконного переміщення цигарок.

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