Волинь масово атакує американський білий метелик: все нові території запроваджують карантин





Про це інформують у Головному управлінні Держспоживслужби у Волинській області.



Отже, карантин з 16 вересня буде діяти на території:



- Камінь-Каширського району - загальною площею 2807,0794 га, що підтверджує висновок фітосанітарної експертизи від 15.09.2021, зокрема, в межах міста Каменя -­ Каширського - загальною площею 1473га та в межах смт Маневичі - загальною площею 1334,0794 га;



- смт Стара Вижівка - загальною площею 1165,2483 га, що підтверджує висновок фітосанітарної експертизи від 15.09.2021 року;



З 17 вересня 2021 року карантинний режим у зв'язку з виявленням - американського білого метелика (Hyphantria сипеа) запроваджено на територіях:



- 35 населених пунктів Луцького району - загальною площею 11 561,4934 га, що підтверджує висновок фітосанітарної експертизи від 16 вересня 2021 року;



- 20 населених пунктів Боратинської сільської ради Луцького району - загальною площею 17 700 га, що підтверджує висновок фітосанітарної експертизи від 16 вересня 2021 року;



Крім того, у Старій Вижівці з 16 вересня 2021 року запроваджено карантинний режим у зв'язку з виявленням на території селища - загальною площею 1165,2483 га - регульованого шкідливого організму - амброзії полинолистої, що підтверджує висновок фітосанітарної експертизи від 15.09.20'21 року.



В цілому карантинний режим протягом цього тижня оголошено на території загальною площею 41986, 9928 га.



Особливий режим спрямований на своєчасну локалізацію та ліквідацію шкідливих організмів.



Розпорядження про запровадження карантинного режиму підписали голови місцевих райдержадміністрацій відповідно до статей 6, 13, 31, 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 33, 34 Закону України «Про карантин рослин», враховуючи подання в. о. головного державного фітосанітарного інспектора, в. о. начальника управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Ірини Хайдукової.



Нагадаємо, раніше

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 16-17 вересня 2021 року карантинний режим у зв'язку з виявленням американського білого метелика (Hyphantria сипеа) запровадили у кількох районах на Волині.Про це інформують у Головному управлінні Держспоживслужби у Волинській області.Отже, карантин з 16 вересня буде діяти на території:- Камінь-Каширського району - загальною площею 2807,0794 га, що підтверджує висновок фітосанітарної експертизи від 15.09.2021, зокрема, в межах міста Каменя -­ Каширського - загальною площею 1473га та в межах смт Маневичі - загальною площею 1334,0794 га;- смт Стара Вижівка - загальною площею 1165,2483 га, що підтверджує висновок фітосанітарної експертизи від 15.09.2021 року;З 17 вересня 2021 року карантинний режим у зв'язку з виявленням - американського білого метелика (Hyphantria сипеа) запроваджено на територіях:- 35 населених пунктів Луцького району - загальною площею 11 561,4934 га, що підтверджує висновок фітосанітарної експертизи від 16 вересня 2021 року;- 20 населених пунктів Боратинської сільської ради Луцького району - загальною площею 17 700 га, що підтверджує висновок фітосанітарної експертизи від 16 вересня 2021 року;Крім того, у Старій Вижівці з 16 вересня 2021 року запроваджено карантинний режим у зв'язку з виявленням на території селища - загальною площею 1165,2483 га - регульованого шкідливого організму - амброзії полинолистої, що підтверджує висновок фітосанітарної експертизи від 15.09.20'21 року.В цілому карантинний режим протягом цього тижня оголошено на території загальною площею 41986, 9928 га.Особливий режим спрямований на своєчасну локалізацію та ліквідацію шкідливих організмів.Розпорядження про запровадження карантинного режиму підписали голови місцевих райдержадміністрацій відповідно до статей 6, 13, 31, 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 33, 34 Закону України «Про карантин рослин», враховуючи подання в. о. головного державного фітосанітарного інспектора, в. о. начальника управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Ірини Хайдукової.Нагадаємо, раніше у Луцьку та Ковелі виявили американського білого метелика , який шкодить зеленим насадженням. Також в обласному центрі Волині знайшли амброзію полинолисту - вид отруйних трав'янистих рослин, який шкодить не лише сільському господарству, але й здоров'ю людини.

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