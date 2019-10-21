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Через хресну ходу тимчасово зупинять рух транспорту у частині Луцька

Через хресну ходу тимчасово зупинять рух транспорту у частині Луцька
У вівторок, 21 вересня, відбудеться хресний хід представників та вірян Волинської єпархії Української Православної Церкви (Московського патріархату). Через це тимчасово перекриють рух транспорту деякими вулицями.

Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Окрім того, забезпечать супровід колони вірян поліцією.

Призупинення руху транспорту відбудеться з 15:30 і триватиме відповідно до проходження колони за маршрутом: проспект Волі, 25, проспект Волі, 13, вулиця Степана Бандери, вулиця Ярощука, 5.

Тож перевізників та водіїв просять взяти цю інформацію до уваги.

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Теги: Луцьк, хресний хід, УПЦ МП
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