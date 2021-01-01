Україна тепер може самостійно виявляти різні штами коронавірусу

Центр громадського здоров’я отримав обладнання для виявлення різних штамів коронавірусу. Тож, тепер українські пацієнти будуть знати точний варіант інфікування, раніше зразки відправляли до лабораторій ВООЗ.Про це повідомляє Канал24, посилаючись на фейсбук сторінку Віктора Ляшка.За словами Ляшка, таке ж обладнання хочуть придбати до центрів контролю та профілактики хвороб у південному, західному та східному регіонах.Раніше Україна відправляла зразки біоматеріалу до референс-лабораторій ВООЗ в інших країнах. Тепер ідентифікувати штами можна буде і на території нашої держави.Потужність нового обладнання – 400 зразків на місяць.“Переконаний, що наявність лабораторії, яка може проводити секвенування - це питання національної безпеки. Тепер ми оперативно зможемо реагувати на біологічні загрози чітко встановлюючи джерело”, - написав очільник МОЗ Віктор Ляшко.Такі ж лабораторії планують закупити для інших центрівЗа словами Ляшка, це перший секвенатор, але МОЗ планує придбати таке ж обладнання для центрів контролю та профілактики хвороб у південному, західному та східному регіонах.Для цих центрів у кожній області за бюджетні кошти наразі закупили:автоматичні станції пробопідготовки для екстракції РНК;прилади для ампліфікації;роботизовані та автоматизовані системи, які в автоматичному режимі забезпечують виконання етапу екстракції РНК та внесення суміші з мінімальним залученням фахівців лабораторії.