Волинські вода та пиво отримали нагороди міжнародного конкурсу. ФОТО





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Гран-прі отримала сильногазована мінеральна вода “Йоданка Павлівська” (преміум) виробника ТзОВ “Йоданка” за найвищу якість питної води 2021 року.



Також пиво “Графське” Павлівського пивзаводу отримало золоту медаль за високу якість пива напівтемного стилю (напівтемний лагер (Dark Lager) 2021 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сильногазована мінеральна вода “Йоданка Павлівська” та пиво “Графське” Павлівського пивзаводу отримали нагороди на у XXIV Міжнародному конкурсі пива, безалкогольних, слабоалкогольних і зброджених напоїв, мінеральних та питних вод, солоду пивоварного у Києві.Про це повідомляє "People UA".

Гран-прі отримала сильногазована мінеральна вода “Йоданка Павлівська” (преміум) виробника ТзОВ “Йоданка” за найвищу якість питної води 2021 року.Також пиво “Графське” Павлівського пивзаводу отримало золоту медаль за високу якість пива напівтемного стилю (напівтемний лагер (Dark Lager) 2021 року.

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