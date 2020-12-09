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Пеле потрапив у реанімацію

Пеле потрапив у реанімацію
Бразильського футболіста Пеле (Едсона Арантіса ду Насіменту) знову перевели в палату інтенсивної терапії. У клініці "Альберт Енштейн" заявили, що нової інформації про стан спортсмена у них немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ESPN Brasil.

За даними телеканалу, Пеле перевели в реанімацію через кислотний рефлюкс-попадання кислоти зі шлунка в стравохід. У клініці, де знаходиться футболіст, заявили, що нових даних про його стан у них немає.

Нагадаємо, Пеле госпіталізували в приватну клініку "Альберт Ейнштейн" в Сан-Пауло 30 Серпня. Через тиждень він переніс операцію з видалення пухлини в товстій кишці.

Зазначимо, 14 вересня Пеле перевели з реанімації в звичайну палату.

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Теги: футбол, світ
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