Пеле потрапив у реанімацію





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За даними телеканалу, Пеле перевели в реанімацію через кислотний рефлюкс-попадання кислоти зі шлунка в стравохід. У клініці, де знаходиться футболіст, заявили, що нових даних про його стан у них немає.



Нагадаємо, Пеле госпіталізували в приватну клініку "Альберт Ейнштейн" в Сан-Пауло 30 Серпня. Через тиждень він переніс операцію з видалення пухлини в товстій кишці.



Зазначимо, 14 вересня Пеле перевели з реанімації в звичайну палату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бразильського футболіста Пеле (Едсона Арантіса ду Насіменту) знову перевели в палату інтенсивної терапії. У клініці "Альберт Енштейн" заявили, що нової інформації про стан спортсмена у них немає.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ESPN Brasil.За даними телеканалу, Пеле перевели в реанімацію через кислотний рефлюкс-попадання кислоти зі шлунка в стравохід. У клініці, де знаходиться футболіст, заявили, що нових даних про його стан у них немає.Нагадаємо, Пеле госпіталізували в приватну клініку "Альберт Ейнштейн" в Сан-Пауло 30 Серпня. Через тиждень він переніс операцію з видалення пухлини в товстій кишці.Зазначимо, 14 вересня Пеле перевели з реанімації в звичайну палату.

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