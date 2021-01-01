На Волині батьки змушені за власні кошти ремонтувати майданчик у дитсадку

В Іваничівському дитячому садочку батьки змушені самостійно ремонтувати вуличні майданчики, на яких грається дітвора. Адже в місцевому бюджеті коштів для цього немає.Про це пише БУГ.Чимало елементів дитячого майданчика, який знаходиться на території дитсадка потребують заміни або ж ремонту. Про це БУГу розповіли батьки вихованців закладу.За їх словами, за кожною групою закріплена певна частина ігрового вуличного майданчика з гірками, гойдалками, лавками, пісочницями, тощо. У теплі пори року діти проводять на вулиці по пів дня. Тому для них тут мають бути створені безпечні умови, – переконані батьки. Однак, деякий інвентар наразі потребує ремонту, зокрема, на ігровому будиночку зсунулось та зруйнувалось покриття, прогнили кілька лавочок, і не в усіх пісочницях є пісок.Батьки нарікають, що звернулись за допомогою до керівництва селищної ради. Однак там їм сказали, що наразі вільних коштів у місцевому бюджеті немає і відповідно вони не можуть нічого зробити. А також порекомендували власними силами й за свої кошти відремонтувати дитмайданчик.Однак батьки не розуміють, чому вони мають утримувати й доглядати за комунальним майном, адже це обов’язок місцевої влади. Та й не у всіх мам і тат є фінансова можливість це робити.До того ж, ще однією проблемою, яка турбує батьків, є відсутність дорожнього знака про заборону в’їзду на територію закладу.За їх словами, раніше він був, але потім кудись пропав. І тепер, чимало людей відвозячи, або ж забираючи дітей з дитсадка, заїжджають на подвір’я закладу. А тут знову ж таки йдеться про безпеку дітей.