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На Волині батьки змушені за власні кошти ремонтувати майданчик у дитсадку

На Волині батьки змушені за власні кошти ремонтувати майданчик у дитсадку
В Іваничівському дитячому садочку батьки змушені самостійно ремонтувати вуличні майданчики, на яких грається дітвора. Адже в місцевому бюджеті коштів для цього немає.

Про це пише БУГ.

Чимало елементів дитячого майданчика, який знаходиться на території дитсадка потребують заміни або ж ремонту. Про це БУГу розповіли батьки вихованців закладу.

За їх словами, за кожною групою закріплена певна частина ігрового вуличного майданчика з гірками, гойдалками, лавками, пісочницями, тощо. У теплі пори року діти проводять на вулиці по пів дня. Тому для них тут мають бути створені безпечні умови, – переконані батьки. Однак, деякий інвентар наразі потребує ремонту, зокрема, на ігровому будиночку зсунулось та зруйнувалось покриття, прогнили кілька лавочок, і не в усіх пісочницях є пісок.

На Волині батьки змушені за власні кошти ремонтувати майданчик у дитсадку

На Волині батьки змушені за власні кошти ремонтувати майданчик у дитсадку


Батьки нарікають, що звернулись за допомогою до керівництва селищної ради. Однак там їм сказали, що наразі вільних коштів у місцевому бюджеті немає і відповідно вони не можуть нічого зробити. А також порекомендували власними силами й за свої кошти відремонтувати дитмайданчик.

Однак батьки не розуміють, чому вони мають утримувати й доглядати за комунальним майном, адже це обов’язок місцевої влади. Та й не у всіх мам і тат є фінансова можливість це робити.

До того ж, ще однією проблемою, яка турбує батьків, є відсутність дорожнього знака про заборону в’їзду на територію закладу.

За їх словами, раніше він був, але потім кудись пропав. І тепер, чимало людей відвозячи, або ж забираючи дітей з дитсадка, заїжджають на подвір’я закладу. А тут знову ж таки йдеться про безпеку дітей.

На Волині батьки змушені за власні кошти ремонтувати майданчик у дитсадку

На Волині батьки змушені за власні кошти ремонтувати майданчик у дитсадку

На Волині батьки змушені за власні кошти ремонтувати майданчик у дитсадку

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Теги: Волинь, Іваничі, дитсадок, майданчик, батьки, кошти
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