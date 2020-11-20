У Луцьку протестували проти карантинних обмежень
Сьогодні, 00:27
У Луцьку на Театральному майдані відбувся мітинг "Люди проти карантинних обмежень". Акцію протесту організува рух "Права люини". Організатори стверджують, що карантин, який запровадилив Україні з 2020 року, діє незаконно.
"Сьогодні скрізь збирається така акція проти повалення конституційного ладу, за наші конституційні права, проти незаконних карантинних обмежень", – розповів у коментарі ІА "Конкурент" організатор Олександр Іванюк.
Подібні акції проходять в інших містах України. Учасники руху із плакатами і прапорами пройшли Театральним майданом і вулицею Лесі Українки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
"Сьогодні скрізь збирається така акція проти повалення конституційного ладу, за наші конституційні права, проти незаконних карантинних обмежень", – розповів у коментарі ІА "Конкурент" організатор Олександр Іванюк.
Подібні акції проходять в інших містах України. Учасники руху із плакатами і прапорами пройшли Театральним майданом і вулицею Лесі Українки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку протестували проти карантинних обмежень
Сьогодні, 00:27
19 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Двоє волинських веслувальників вперше стали чемпіонами світу
18 вересень, 23:27
«Волинь» здолала «ВПК-Агро» у 9 турі Першої ліги з футболу
18 вересень, 22:15
На Волині рятувальники вивільнили коня, який застряг між коліями.ФОТО
18 вересень, 21:30
Медіа