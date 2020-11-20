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У Луцьку протестували проти карантинних обмежень

У Луцьку протестували проти карантинних обмежень
У Луцьку на Театральному майдані відбувся мітинг "Люди проти карантинних обмежень". Акцію протесту організува рух "Права люини". Організатори стверджують, що карантин, який запровадилив Україні з 2020 року, діє незаконно.

"Сьогодні скрізь збирається така акція проти повалення конституційного ладу, за наші конституційні права, проти незаконних карантинних обмежень", – розповів у коментарі ІА "Конкурент" організатор Олександр Іванюк.

Подібні акції проходять в інших містах України. Учасники руху із плакатами і прапорами пройшли Театральним майданом і вулицею Лесі Українки.


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Теги: мітинг, проти карантинних обмежень, Луцьк
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