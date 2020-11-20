У Луцьку протестували проти карантинних обмежень





"Сьогодні скрізь збирається така акція проти повалення конституційного ладу, за наші конституційні права, проти незаконних карантинних обмежень", – розповів у коментаріОлександр Іванюк.



Подібні акції проходять в інших містах України. Учасники руху із плакатами і прапорами пройшли Театральним майданом і вулицею Лесі Українки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Театральному майдані відбувся мітинг "Люди проти карантинних обмежень". Акцію протесту організува рух "Права люини". Організатори стверджують, що карантин, який запровадилив Україні з 2020 року, діє незаконно."Сьогодні скрізь збирається така акція проти повалення конституційного ладу, за наші конституційні права, проти незаконних карантинних обмежень", – розповів у коментарі ІА "Конкурент" організаторПодібні акції проходять в інших містах України. Учасники руху із плакатами і прапорами пройшли Театральним майданом і вулицею Лесі Українки.

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