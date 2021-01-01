У Німеччині корів навчили користуватися туалетом





Про це повідомляє



Сечу після відвідин корів зібрали й обробили. Вважається, що аміак з коров’ячої сечі перетворюється у парниковий газ, коли змішується з ґрунтом.



Дослідники пробували навчити ходити до туалету 16 корів на фермі за системою нагород і покарання, яка належить дослідницькому інституту біології сільськогосподарських тварин.



Для цього тварин поміщали у загін MooLoo і нагороджували їжею за сечовипускання. Порушників поливали водою протягом трьох секунд.



У рамках третього етапу навчання дистанція від туалету була збільшена, а нагороди і покарання були такі ж.



Наприкінці 10-го тренування вчені виявили, що 11 тварин успішно навчилися користуватися вбиральнею.



Фахівці вважають, що це може скоротити викиди аміаку на 56%. Також вони кажуть, що зниження сечі покращить їхню гігієну і благополуччя.



Екологи неодноразово звинувачували великих аграрних гігантів у забрудненні довколишнього середовища й закликали їх скоротити викиди шкідливих речовин у довкілля. Відомо, що сільськогосподарський сектор виробляє велику кількість парникових газів, а також використовує великі площі земель, які й спричиняють зміну клімату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Німецькі вчені навчили корів користуватися вбиральнею. У країні сподіваються, що така звичка рогатої худоби допоможе скоротити викиди парникових газів.Про це повідомляє УНІАН , посилаючись на BBC.Сечу після відвідин корів зібрали й обробили. Вважається, що аміак з коров’ячої сечі перетворюється у парниковий газ, коли змішується з ґрунтом.Дослідники пробували навчити ходити до туалету 16 корів на фермі за системою нагород і покарання, яка належить дослідницькому інституту біології сільськогосподарських тварин.Для цього тварин поміщали у загін MooLoo і нагороджували їжею за сечовипускання. Порушників поливали водою протягом трьох секунд.У рамках третього етапу навчання дистанція від туалету була збільшена, а нагороди і покарання були такі ж.Наприкінці 10-го тренування вчені виявили, що 11 тварин успішно навчилися користуватися вбиральнею.Фахівці вважають, що це може скоротити викиди аміаку на 56%. Також вони кажуть, що зниження сечі покращить їхню гігієну і благополуччя.Екологи неодноразово звинувачували великих аграрних гігантів у забрудненні довколишнього середовища й закликали їх скоротити викиди шкідливих речовин у довкілля. Відомо, що сільськогосподарський сектор виробляє велику кількість парникових газів, а також використовує великі площі земель, які й спричиняють зміну клімату.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію