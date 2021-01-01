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У Німеччині корів навчили користуватися туалетом

У Німеччині корів навчили користуватися туалетом
Німецькі вчені навчили корів користуватися вбиральнею. У країні сподіваються, що така звичка рогатої худоби допоможе скоротити викиди парникових газів.

Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на BBC.

Сечу після відвідин корів зібрали й обробили. Вважається, що аміак з коров’ячої сечі перетворюється у парниковий газ, коли змішується з ґрунтом.

Дослідники пробували навчити ходити до туалету 16 корів на фермі за системою нагород і покарання, яка належить дослідницькому інституту біології сільськогосподарських тварин.

Для цього тварин поміщали у загін MooLoo і нагороджували їжею за сечовипускання. Порушників поливали водою протягом трьох секунд.

У рамках третього етапу навчання дистанція від туалету була збільшена, а нагороди і покарання були такі ж.

Наприкінці 10-го тренування вчені виявили, що 11 тварин успішно навчилися користуватися вбиральнею.

Фахівці вважають, що це може скоротити викиди аміаку на 56%. Також вони кажуть, що зниження сечі покращить їхню гігієну і благополуччя.

Екологи неодноразово звинувачували великих аграрних гігантів у забрудненні довколишнього середовища й закликали їх скоротити викиди шкідливих речовин у довкілля. Відомо, що сільськогосподарський сектор виробляє велику кількість парникових газів, а також використовує великі площі земель, які й спричиняють зміну клімату.

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Теги: світ, тваринництво, екологія
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