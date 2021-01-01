У США дітей «косить» маловідомий вірус





У результаті зараження новою інфекцією вже переповнені відділення інтенсивної терапії США, заявив глава відділення дитячих інфекційних захворювань в одній з лікарень Нью-Йорка Рабіа Ага, - повідомляє



"Це нас здивувало. Ми знали, що на це слід звернути увагу, але не думали, що хворих немовлят уже настільки багато", - розповів лікар з університетської клініки Цюріха в Швейцарії Крістоф Бергер.



Сплеск захворюваності серед немовлят і дітей почався після ослаблення карантинних заходів проти Covid-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч діти в багатьох країнах світу почали масово заражатися маловідомим респіраторним вірусом RSV, до якого не виробили імунітет через карантинні обмеження.У результаті зараження новою інфекцією вже переповнені відділення інтенсивної терапії США, заявив глава відділення дитячих інфекційних захворювань в одній з лікарень Нью-Йорка Рабіа Ага, - повідомляє "Газета ua". "Це нас здивувало. Ми знали, що на це слід звернути увагу, але не думали, що хворих немовлят уже настільки багато", - розповів лікар з університетської клініки Цюріха в Швейцарії Крістоф Бергер.Сплеск захворюваності серед немовлят і дітей почався після ослаблення карантинних заходів проти Covid-19.

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