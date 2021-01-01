У США дітей «косить» маловідомий вірус
Сьогодні, 19:28
Цьогоріч діти в багатьох країнах світу почали масово заражатися маловідомим респіраторним вірусом RSV, до якого не виробили імунітет через карантинні обмеження.
У результаті зараження новою інфекцією вже переповнені відділення інтенсивної терапії США, заявив глава відділення дитячих інфекційних захворювань в одній з лікарень Нью-Йорка Рабіа Ага, - повідомляє "Газета ua".
"Це нас здивувало. Ми знали, що на це слід звернути увагу, але не думали, що хворих немовлят уже настільки багато", - розповів лікар з університетської клініки Цюріха в Швейцарії Крістоф Бергер.
Сплеск захворюваності серед немовлят і дітей почався після ослаблення карантинних заходів проти Covid-19.
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У результаті зараження новою інфекцією вже переповнені відділення інтенсивної терапії США, заявив глава відділення дитячих інфекційних захворювань в одній з лікарень Нью-Йорка Рабіа Ага, - повідомляє "Газета ua".
"Це нас здивувало. Ми знали, що на це слід звернути увагу, але не думали, що хворих немовлят уже настільки багато", - розповів лікар з університетської клініки Цюріха в Швейцарії Крістоф Бергер.
Сплеск захворюваності серед немовлят і дітей почався після ослаблення карантинних заходів проти Covid-19.
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