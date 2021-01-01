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Дитячий садок у волинській громаді готовий до початку опалювального сезону. ФОТО

Дитячий садок у волинській громаді готовий до початку опалювального сезону. ФОТО
Аби у дошкільному навчальному закладі села Борохів було тепло та затишно, працівники Комунального підприємства при Підгайцівській сільській раді, замінили старий котел на новий та сучасний, а саме приміщення котельні відремонтували.

Про це інформують у пресслужбі Підгайцівської сільської ради.

Директор КП Михайло Котов розповідає, що влітку котельню дитсадка передали на баланс комунального підприємства. Обстеживши приміщення внутрішньої котельні, яке виявилось кімнатою у центрі дитсадка, виявив, що потрібно замінити не лише старий котел, а й електропроводку, яка перегоріла, зробити у стелі витяжку, якої досі тут не було та обов’язково замінити двері.

Нині у Борохівському дитсадку не натішаться, адже, окрім того, що комунальники розв'язали багаторічну проблему в дитсадка із заміною котла, опалювати заклад тепер буде два працівники, які працюватимуть позмінно та будуть працевлаштовані у КП. Раніше ці обов’язки були покладені на сторожа ДНЗ, який під час опалювального сезону працював без вихідних.

Михайло Котов наголосив, що підготовка до осінньо-зимового сезону завершується згідно з планом.

Комунальне підприємство днями завершило тендер із закупівлі паливної пелети, торфобрикету та дров. По початку опалювального сезону паливні матеріали, згідно з потребами, будуть доставлені в усі котельні Підгайцівської громади.
Дитячий садок у волинській громаді готовий до початку опалювального сезону. ФОТО
Дитячий садок у волинській громаді готовий до початку опалювального сезону. ФОТО
Дитячий садок у волинській громаді готовий до початку опалювального сезону. ФОТО
Дитячий садок у волинській громаді готовий до початку опалювального сезону. ФОТО
Дитячий садок у волинській громаді готовий до початку опалювального сезону. ФОТО


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Теги: Підгайці, опалювальний сезон
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