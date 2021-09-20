У Луцьку відремонтують вулицю з одностороннім рухом





Відповідний тендер оголосили на платформі



Серед робіт - холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою, улаштування вирiвнювального шару з гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної сумiшi, улаштування покриттів, ямковий ремонт тротуарів. Також під час ремонту вулиці покладуть тактильну плитку.



Очікувана вартість закупівлі - 560 000 гривень. Роботи мають здійснити до 31 грудня 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку запланували здійснити поточний ремонт вулиці Богдана Хмельницького.Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro Серед робіт - холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою, улаштування вирiвнювального шару з гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної сумiшi, улаштування покриттів, ямковий ремонт тротуарів. Також під час ремонту вулиці покладуть тактильну плитку.Очікувана вартість закупівлі - 560 000 гривень. Роботи мають здійснити до 31 грудня 2022 року.

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