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У Луцьку відремонтують вулицю з одностороннім рухом

У Луцьку відремонтують вулицю з одностороннім рухом
У Луцьку запланували здійснити поточний ремонт вулиці Богдана Хмельницького.

Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.

Серед робіт - холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою, улаштування вирiвнювального шару з гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної сумiшi, улаштування покриттів, ямковий ремонт тротуарів. Також під час ремонту вулиці покладуть тактильну плитку.

Очікувана вартість закупівлі - 560 000 гривень. Роботи мають здійснити до 31 грудня 2022 року.

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Теги: ремонт. Богдана Хмельницького, Луцьк
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