Смертельна аварія на Волині: у поліції повідомили деталі





Про це



Нагадаємо, вчора, 20 вересня, близько 21 години на вулиці Устилузькій У Володимирі-Волинському сталась ДТП на пішохідному переході, внаслідок якої померла людина.



Встановили, що за кермом автомобіля ВАЗ 2106 перебував 41-річний житель Володимира-Волинського. Водій допустив наїзд на двох пішоходів, віком 52 та 57 років. Попередньо, чоловіки перетинали проїжджу частину за межами пішохідного переходу.



Внаслідок ДТП один пішохід загинув, другого госпіталізували.



За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії з’ясовуються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За фактом летальної ДТП у Володимирі-Волинському поліція розпочала кримінальне провадження.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Нагадаємо, вчора, 20 вересня, близько 21 години на вулиці Устилузькій У Володимирі-ВолинськомуВстановили, що за кермом автомобіля ВАЗ 2106 перебував 41-річний житель Володимира-Волинського. Водій допустив наїзд на двох пішоходів, віком 52 та 57 років. Попередньо, чоловіки перетинали проїжджу частину за межами пішохідного переходу.Внаслідок ДТП один пішохід загинув, другого госпіталізували.За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії з’ясовуються.

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