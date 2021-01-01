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Смертельна аварія на Волині: у поліції повідомили деталі

Смертельна аварія на Волині: у поліції повідомили деталі
За фактом летальної ДТП у Володимирі-Волинському поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Нагадаємо, вчора, 20 вересня, близько 21 години на вулиці Устилузькій У Володимирі-Волинському сталась ДТП на пішохідному переході, внаслідок якої померла людина.

Встановили, що за кермом автомобіля ВАЗ 2106 перебував 41-річний житель Володимира-Волинського. Водій допустив наїзд на двох пішоходів, віком 52 та 57 років. Попередньо, чоловіки перетинали проїжджу частину за межами пішохідного переходу.

Внаслідок ДТП один пішохід загинув, другого госпіталізували.

За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії з’ясовуються.

Смертельна аварія на Волині: у поліції повідомили деталі

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Теги: Волинь, ДТП, Володимир-Волинський, пішоходи, загинув, смерть
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